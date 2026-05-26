부동산114, 빅데이터 역량 활용한 신규 플랫폼 출시…전문가 평가 도입

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부동산 전문 데이터 플랫폼인 부동산114는 그간 축적한 빅데이터에 지리정보시스템(GIS)과 위치 기반 기술을 접목한 신규 플랫폼을 선보인다고 26일 밝혔다. 전문가와 이용자를 아우르며 맞춤형 서비스를 제공하는 것이 특징이다.새롭게 도입된 주요 기능은 전문가 단지 평가, 리딩 아파트, 전문가 칼럼, 영상 콘텐츠, 부동산위키, 카드뉴스, 바이 앤드 셀(Buy＆Sell) 리포트, 분양관 서비스 등이다.전문가 단지 평가는 최소 경력 10년 이상인 부동산 전문가 그룹이 개별 아파트 단지를 직접 평가해 의견을 제공하는 서비스다. 플랫폼 개설에 맞춰 전국 1000여개 단지에 대한 평가 서비스를 제공하며 연말까지 전국 1만여개 단지로 범위를 확대할 계획이다.전문가 검증 기반으로 운영되는 부동산위키는 불확실하거나 단편적인 정보를 정확한 데이터와 이미지 중심으로 제공해 신뢰도를 높인다. 다년간 상담 데이터를 분석·정리한 리포트 서비스도 제공한다.이용자들은 관심 지역의 리딩 아파트를 직접 투표하고 동시에 단지 평가·커뮤니티 활동에 참여할 수 있다. 이밖에 주요 인기 단지의 잔여 세대 및 무순위 청약 정보까지 손쉽게 확인하는 서비스 등도 도입한다.