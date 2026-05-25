면목동 정비사업 잇따라 수주… 호반건설 브랜드타운 본격화

면목역 6의 4·5구역 이어 3구역도

총 1391가구 조경·동선 등 통합

이미지 확대 서울 중랑구 호반건설 면목역 6차 모아타운 조감도.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 중랑구 호반건설 면목역 6차 모아타운 조감도.

호반건설 제공

세줄 요약 호반건설이 서울 중랑구 면목동 6의 3구역 가로주택정비사업을 수주해 6의 4·5구역과 연계한 1391가구 규모 호반써밋 브랜드타운 조성에 나섰다. 단지 간 경계를 잇는 통합 조경과 보행 동선, 특화 외관 설계를 적용해 면목역 일대를 대규모 주거지로 바꿀 계획이다. 면목동 6의 3구역 수주, 브랜드타운 확장

6의 4·5구역 연계해 1391가구 조성

통합 조경·보행 동선으로 주거지 재편

2026-05-26 B4면

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호반건설이 지난 23일 서울 중랑구 면목동 66-28번지 일원 ‘면목역 6의 3구역 가로주택정비사업’을 수주했다고 25일 밝혔다. 호반건설은 앞서 수주한 면목역 6의 4·5구역과 연계해 총 1391가구 규모의 호반써밋 브랜드타운 조성에 나선다.이번 사업은 면목역 일대를 대규모 브랜드타운 주거지로 변화시키는 프로젝트다. 각 사업지를 개별적으로 개발하는 기존 정비사업과 달리 단지 간 경계를 연결해 조경·커뮤니티·보행 동선을 통합 구성하는 방식을 적용한다.특히 호반건설은 면목역 6차 모아타운에 차별화된 특화설계를 적용할 계획이다. 외관에는 고급 유리 마감 디자인과 수직형 입면 설계, 대형 문주 등을 적용해 상징성을 높인다. 단지 전체를 연결하는 녹지 공간도 함께 조성한다.면목역 6차 모아타운 구역을 연계 개발한 호반써밋 브랜드타운은 향후 서울 동북권을 대표하는 랜드마크 주거단지로 자리매김할 전망이다. 면목역 일대는 도시정비형 재개발과 공공재개발, 모아타운 사업 등이 동시에 추진되고 있어 중랑구 주거지 변화의 중심지로 주목받고 있다.입지 경쟁력도 우수하다. 지하철 7호선 면목역과 사가정역을 도보로 이용할 수 있으며, 동부간선도로와 용마터널 접근성이 뛰어나다. 또 다수의 학교가 인접해 있으며 용마산·사가정공원 등 녹지 공간도 가깝다. 대형마트와 전통시장 등 생활 인프라도 풍부하다.호반건설은 지난해 서울 중구 한국프레스센터에 서울사업소를 개소한 이후 도시정비사업 수주를 확대하고 있다. 지난 1월에는 경기 안산 고잔연립 6구역 재건축사업을 수주했다.