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롯데건설, 특화 설계·조경 눈길… 광주 대형 공원 품었다

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-05-19 00:15
수정 2026-05-19 00:15
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경기광주역 롯데캐슬 시그니처

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민간공원조성 특례사업으로 조성되는 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 조감도. 약 51만㎡의 쌍령공원이 단지를 둘러싸고 있다. 롯데건설
민간공원조성 특례사업으로 조성되는 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 조감도. 약 51만㎡의 쌍령공원이 단지를 둘러싸고 있다.

롯데건설


롯데건설은 경기 광주시 양벌동 일원에 공급하는 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’ 1단지를 분양 중이다. 민간공원조성 특례사업으로 추진되는 단지로, 대규모 공원을 품은 ﻿것이 특징이다.

단지는 지하 7층~지상 최고 32층, 7개동, 전용면적 59~260㎡, 총 1077가구 규모로 조성된다.

단지 내부는 롯데건설의 특화 설계를 적용했다. 세대별 전용 창고를 마련해 캠핑용품이나 골프가방, 계절 가전 등을 효율적으로 보관할 수 있도록 했으며, 유리난간과 통창 설계를 통해 개방감을 높였다.

커뮤니티 시설로는 피트니스클럽과 실내골프연습장, 사우나를 비롯해 다이닝카페, 게스트하우스, 키즈카페, 독서실, 다함께 돌봄센터 등이 조성될 예정이다.

단지 인근 경기광주역에는 경강선이 지나며, 수서역까지 두 정거장으로 연결되는 ‘수서~광주선’이 올해 착공을 앞두고 있다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

대규모 녹지 환경도 장점으로 꼽힌다. 단지를 둘러싼 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원에는 프리츠커상 수상자인 리처드 마이어가 핵심 시설 설계에 참여했다. 공원 내부에는 생태 공간과 숲길, 우리꽃정원, 유리온실 등이 들어서며 숲공연장과 전망대 등 문화·휴식 시설이 함께 조성될 예정이다.﻿
하종훈 기자
세줄 요약
  • 광주 양벌동 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 분양
  • 민간공원 특례사업, 쌍령공원 품은 대단지
  • 전용창고·통창·유리난간 등 특화 설계 적용
2026-05-19 17면
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