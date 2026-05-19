현대엔지니어링, 인천 예술회관역과 직접 연결… 서울 20분대

힐스테이트 구월아트파크

이미지 확대 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 ‘힐스테이트 구월아트파크’ 투시도. 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 가깝다.



현대엔지니어링 제공 닫기 이미지 확대 보기 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되는 ‘힐스테이트 구월아트파크’ 투시도. 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 가깝다.



현대엔지니어링 제공

세줄 요약 현대엔지니어링이 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지에 짓는 힐스테이트 구월아트파크 견본주택을 열고 분양을 시작했다. 예술회관역 직통 연결과 GTX-B 수혜 기대로 서울 접근성이 강점이다. 단지는 496가구 규모다. 구월동 옛 백화점 부지, 견본주택 개관

예술회관역 직통 연결, GTX-B 수혜 기대

496가구 규모, 생활·녹지 인프라 인접

2026-05-19 17면

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현대엔지니어링이 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지에 조성하는 ‘힐스테이트 구월아트파크’의 견본주택을 열고 본격 분양에 나섰다. 인천1호선 예술회관역과 직통으로 연결되고 GTX-B 노선 수혜 기대감까지 더해지며 관심을 모으고 있다.힐스테이트 구월아트파크는 지하 6층~지상 최고 39층, 4개동, 총 496가구 규모로 조성된다.특히 단지는 교통 여건이 강점으로 꼽힌다. 인천1호선 예술회관역과 직통 연결되며, 인천시청역에는 GTX-B 노선 정차가 예정돼 있다. GTX-B 개통 시 여의도와 서울역 등 서울 주요 지역까지 20~30분대 이동이 가능해질 전망이다.생활 인프라도 갖췄다. 롯데백화점 인천점과 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등이 가깝고, 단지 내에는 대규모 상업시설이 함께 조성된다. 중앙공원과 승학산, 인천애뜰 등 녹지 공간도 인접했다.단지는 남향 위주 배치와 전 세대 4베이 판상형 설계를 적용했다. ﻿피트니스센터와 키즈라운지 등 커뮤니티 시설과 함께 주차장 통합 관리 시스템, Hi-oT 서비스 등 첨단 시스템이 도입된다.청약일정은 ﻿19일(오늘) 1순위, 오는 20일 2순위 순으로 진행된다. 계약금은 5%며, 1차 1000만원 정액제를 적용﻿한다.