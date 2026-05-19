대우건설, 유치원부터 고교까지… 부산 ‘원스톱’ 학세권

동래 푸르지오 에듀포레

이미지 확대 유치원부터 고등학교까지 걸어서 통학이 가능한 ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 투시도. 12개동 1481가구로 들어선다.



대우건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 유치원부터 고등학교까지 걸어서 통학이 가능한 ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 투시도. 12개동 1481가구로 들어선다.



대우건설 제공

세줄 요약 대우건설이 부산 동래구 안락동에 ‘동래 푸르지오 에듀포레’를 분양했다. 1481가구 규모의 재건축 단지로, 혜화초와 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등이 가까워 유치원부터 고교까지 도보 통학이 가능하다. 사직동 교육 인프라와 센텀시티 생활권도 누릴 수 있다. 부산 안락동 재건축 단지 분양 발표

유치원부터 고교까지 도보 통학 가능

사직·센텀 더블 생활권과 조경 강화

2026-05-19 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대우건설이 부산 동래구 안락동 1230번지 일원에 ‘동래 푸르지오 에듀포레’를 분양한다. 안락1구역 주택재건축정비사업의 일환으로 조성되는 이 단지는 지하 3층~지상 최고 38층, 12개동, 총 1481가구 규모로 조성된다.일반 분양 물량은 ▲74㎡ 20가구 ▲76㎡ 15가구 ▲84㎡A 439가구 등이다. 주력 상품인 84㎡A 타입은 이면 개방형 설계를 적용해 채광과 조망을 극대화했으며, 타입별로 판상형 구조와 타워형 구조를 적절히 배치했다. 단지 내에는 지하 창고와 시스템 이중창 등 편의 설계를 적용했다.가장 큰 강점은 교육 환경이다. 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등이 밀집해 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능하다. 입지적으로는 사직동의 교육 인프라와 센텀시티의 대형 쇼핑·문화시설을 동시에 누릴 수 있는 ‘더블 생활권’에 자리했다.단지는 대지 면적의 약 37%를 조경 공간으로 꾸몄다. 아쿠아가든, 순환산책로 등 녹지 공간을 확보하고 피트니스, 골프클럽, 사우나﻿ 등의 커뮤니티 시설을 갖췄다. 스마트폰 연동 원패스 시스템과 주차유도 시스템 등 최신 주거 솔루션도 대거 도입했다.대우건설 관계자는﻿ “학령기 자녀를 둔 3040 실수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다”고 말했다.﻿