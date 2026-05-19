대우건설, 유치원부터 고교까지… 부산 ‘원스톱’ 학세권

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대우건설, 유치원부터 고교까지… 부산 ‘원스톱’ 학세권

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-05-19 00:15
수정 2026-05-19 00:15
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동래 푸르지오 에듀포레

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유치원부터 고등학교까지 걸어서 통학이 가능한 ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 투시도. 12개동 1481가구로 들어선다. 대우건설 제공
유치원부터 고등학교까지 걸어서 통학이 가능한 ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 투시도. 12개동 1481가구로 들어선다.

대우건설 제공


대우건설이 부산 동래구 안락동 1230번지 일원에 ‘동래 푸르지오 에듀포레’를 분양한다. 안락1구역 주택재건축정비사업의 일환으로 조성되는 이 단지는 지하 3층~지상 최고 38층, 12개동, 총 1481가구 규모로 조성된다.

일반 분양 물량은 ▲74㎡ 20가구 ▲76㎡ 15가구 ▲84㎡A 439가구 등이다. 주력 상품인 84㎡A 타입은 이면 개방형 설계를 적용해 채광과 조망을 극대화했으며, 타입별로 판상형 구조와 타워형 구조를 적절히 배치했다. 단지 내에는 지하 창고와 시스템 이중창 등 편의 설계를 적용했다.

가장 큰 강점은 교육 환경이다. 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등이 밀집해 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능하다. 입지적으로는 사직동의 교육 인프라와 센텀시티의 대형 쇼핑·문화시설을 동시에 누릴 수 있는 ‘더블 생활권’에 자리했다.

단지는 대지 면적의 약 37%를 조경 공간으로 꾸몄다. 아쿠아가든, 순환산책로 등 녹지 공간을 확보하고 피트니스, 골프클럽, 사우나﻿ 등의 커뮤니티 시설을 갖췄다. 스마트폰 연동 원패스 시스템과 주차유도 시스템 등 최신 주거 솔루션도 대거 도입했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
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thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

대우건설 관계자는﻿ “학령기 자녀를 둔 3040 실수요자들의 관심이 높을 것으로 예상된다”고 말했다.﻿
세줄 요약
  • 부산 안락동 재건축 단지 분양 발표
  • 유치원부터 고교까지 도보 통학 가능
  • 사직·센텀 더블 생활권과 조경 강화
2026-05-19 17면
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