대방건설, 동탄역 초역세권… ‘직영 임대’로 안전성 높여

동탄역 디에트르 퍼스티지

이미지 확대 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 투시도. 주거용 오피스텔 일부 호실을 대상으로 ‘직영 임대’ 방식으로 공급해 보증금 미반환 우려를 해소했다.



대방건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 투시도. 주거용 오피스텔 일부 호실을 대상으로 ‘직영 임대’ 방식으로 공급해 보증금 미반환 우려를 해소했다.



대방건설 제공

세줄 요약 대방건설이 화성 동탄신도시 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 주거용 오피스텔 일부를 직영 임대로 운영했다. 전세사기와 보증금 미반환 우려 속에서 시행사가 직접 관리하는 방식이 대안으로 주목받고, 전세형과 월세형을 선택할 수 있다. 전세사기 우려 속 직영 임대 대안 부상

동탄역 초역세권 복합단지 오피스텔 공급

전세·월세 선택, 최대 4년 거주 가능

2026-05-19 17면

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전세사기와 보증금 미반환 우려가 커지면서 시행사가 직접 운영하는 ‘직영 임대’ 방식의 주거 상품이 그 대안으로 주목받고 있다. 대방건설은 경기 화성 동탄신도시에 들어선 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 주거용 오피스텔의 직영 임대를 진행 중이다. 계약 해지로 발생한 일부 호실을 대상으로 공급하며, 전세와 월세 방식 중 선택할 수 있다.단지는 전세 계약 후 2년 거주한 뒤 계약갱신청구권을 활용하면 최대 4년까지 살 수 있다. 전세형은 3억원대부터 시작되며, 월세형은 보증금 규모에 따라 월 임차료가 달라지는 구조다.동탄역 디에트르 퍼스티지는 아파트 531가구와 주거용 오피스텔 323실, 업무·상업시설이 함께 조성된 복합단지다. GTX-A와 SRT가 정차하는 동탄역과 가까운 초역세권 입지를 갖췄으며, 단지 내 삼성SDI 오피스와 대규모 상업시설, 메가박스 등이 함께 들어선다.주거용 오피스텔은 전용면적 84㎡ 기준 3베이·3룸 구조로 설계돼 아파트 24평형대와 유사한 공간 구성을 갖췄다. ﻿높은 거실 천장고와 통창·유리난간 설계를 통해 개방감과 채광을 강화했다.삼성 비스포크 냉장고와 김치냉장고, 스팀오븐, 천장형 냉난방 시스템 등 빌트인 가전이 기본으로 제공된다.﻿