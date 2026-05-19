GS건설, 천안 불당 생활권 입지… 산단 배후 수요 풍부

백석시그니처자이

이미지 확대 천안 불당동과 성정·두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능한 ‘백석시그니처자이’ 투시도. 총 1174가구 규모다.



GS건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 천안 불당동과 성정·두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능한 ‘백석시그니처자이’ 투시도. 총 1174가구 규모다.



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세줄 요약 GS건설이 충남 천안 서북구 백석동 백석5지구에 1174가구 규모의 백석시그니처자이를 이달 중 분양한다. 불당동과 성정·두정동 생활권을 공유해 대형 유통시설과 행정·문화시설 이용이 편리하고, 천안IC와 KTX 천안아산역 접근성도 좋다. 천안 백석동 1174가구 대단지 분양

불당 생활권·대형 유통시설 인접

산단 배후 수요와 교통망 강점

2026-05-19 17면

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GS건설은 충남 천안시 서북구 백석동 백석5지구에 들어서는 ‘백석시그니처자이’를 이달 중 분양할 예정이다. 총 1174가구의 대단지로 조성되며, 전체 가구가 일반분양 물량으로 공급된다.단지는 불당동과 성정·두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능하다는 장점이 있다. 코스트코, 이마트, 이마트 트레이더스 등 대형 유통시설이 가깝고 천안시청, 갤러리아백화점 등 행정·문화시설 이용이 편리하다.사통팔달의 교통망도 갖췄다. 번영로와 백석로를 통해 시내 이동이 자유롭고, 경부고속도로 천안IC와 KTX 천안아산역의 접근성이 좋다. 삼성SDI, 삼성전자, 삼성디스플레이 등 천안의 주요 대기업 사업장이 인근에 있으며, 천안 제2·3·4 일반산단과 백석농공단지 등이 인접했다.또한 한들초·환서초·환서중을 걸어서 통학할 수 있으며, 백석동 및 불당동 학원가 이용이 수월하다.상품성에도 공을 들였다. 전 가구에 4~4.5베이 맞통풍 평면을 적용해 개방감을 높였으며, 타입별로 알파룸과 팬트리 등 수납공간을 강화했다. 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스, 사우나 외에도 101동 최상층(28층)에 스카이라운지를 조성해 단지의 상징성을 더했다.﻿