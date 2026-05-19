GS건설, 천안 불당 생활권 입지… 산단 배후 수요 풍부

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

GS건설, 천안 불당 생활권 입지… 산단 배후 수요 풍부

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-05-19 00:15
수정 2026-05-19 00:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

백석시그니처자이

이미지 확대
천안 불당동과 성정·두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능한 ‘백석시그니처자이’ 투시도. 총 1174가구 규모다. GS건설 제공
천안 불당동과 성정·두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능한 ‘백석시그니처자이’ 투시도. 총 1174가구 규모다.

GS건설 제공


GS건설은 충남 천안시 서북구 백석동 백석5지구에 들어서는 ‘백석시그니처자이’를 이달 중 분양할 예정이다. 총 1174가구의 대단지로 조성되며, 전체 가구가 일반분양 물량으로 공급된다.

단지는 불당동과 성정·두정동을 잇는 생활권에 위치해 기존 도심 인프라 이용이 가능하다는 장점이 있다. 코스트코, 이마트, 이마트 트레이더스 등 대형 유통시설이 가깝고 천안시청, 갤러리아백화점 등 행정·문화시설 이용이 편리하다.

사통팔달의 교통망도 갖췄다. 번영로와 백석로를 통해 시내 이동이 자유롭고, 경부고속도로 천안IC와 KTX 천안아산역의 접근성이 좋다. 삼성SDI, 삼성전자, 삼성디스플레이 등 천안의 주요 대기업 사업장이 인근에 있으며, 천안 제2·3·4 일반산단과 백석농공단지 등이 인접했다.

또한 한들초·환서초·환서중을 걸어서 통학할 수 있으며, 백석동 및 불당동 학원가 이용이 수월하다.

상품성에도 공을 들였다. 전 가구에 4~4.5베이 맞통풍 평면을 적용해 개방감을 높였으며, 타입별로 알파룸과 팬트리 등 수납공간을 강화했다. 커뮤니티 시설인 ‘클럽 자이안’에는 피트니스, 사우나 외에도 101동 최상층(28층)에 스카이라운지를 조성해 단지의 상징성을 더했다.﻿
하종훈 기자
세줄 요약
  • 천안 백석동 1174가구 대단지 분양
  • 불당 생활권·대형 유통시설 인접
  • 산단 배후 수요와 교통망 강점
2026-05-19 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로