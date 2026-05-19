SM동아건설산업, 수원역 300m ‘쿼드러플’… 첫 멀티 발코니

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SM동아건설산업, 수원역 300m ‘쿼드러플’… 첫 멀티 발코니

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-05-19 00:13
수정 2026-05-19 00:13
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수원역 아너스빌 플라츠

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SM동아건설산업이 경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지 일원에 분양 예정인 ‘수원역 아너스빌 플라츠’ 투시도. SM동아건설산업 제공
SM동아건설산업이 경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지 일원에 분양 예정인 ‘수원역 아너스빌 플라츠’ 투시도.

SM동아건설산업 제공


SM동아건설산업이 경기도 수원시 팔달구 고등동 334번지 일원에 중대형 주거단지 ‘수원역 아너스빌 플라츠’를 5월 분양한다.

이 단지는 지하철 1호선·수인분당선·KTX가 지나는 수원역과 불과 300m 거리인 초역세권 입지로, 향후 GTX-C 노선이 개통되면 삼성역까지 20분대 이동이 가능한 ‘쿼드러플 역세권’의 중심이 된다. 전용면적 84~119㎡ 총 401실 규모로 조성되며 AK플라자, 롯데몰 타임빌라스 등 대형 쇼핑몰이 밀집한 ‘몰세권’ 인프라를 갖췄다. 특히 삼성전자 디지털시티와 차량 15분 거리로 직주근접성이 뛰어나며, 인근 탑동이노베이션밸리(예정) 등 풍부한 배후 수요도 확보하고 있다.

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단지는 수원 최초로 멀티 발코니 설계를 적용하고 바닥 난방을 도입해 아파트급 실사용 면적과 주거 편의성을 극대화했다. 세대당 1.4대의 넉넉한 주차 공간과 함께 피트니스센터, 골프연습장, 공유오피스 등 하이엔드급 지상 커뮤니티 시설이 들어선다. 입주민의 초기 부담을 낮추기 위해 1차 계약금 500만원 정액제와 중도금 60% 무이자 혜택을 제공하며, 시스템 에어컨 등 다양한 무상 옵션도 포함된다. 분양 관계자는 “수원역 초역세권 입지에 차별화된 설계를 갖춘 신축 단지라는 희소성 덕분에 관심이 매우 높다”고 전했다.

하종훈 기자
2026-05-19 16면
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