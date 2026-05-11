세종과 공동 생활권… BRT 날개 단 공주 월송이 뜬다

내년 1월 운행… 세종서 차로 10분대

2026-05-11 B4면

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충남 공주시가 간선급행버스체계(BRT) 중심의 광역 교통망 확충을 통해 세종시와 공동 생활권으로 날개를 달 전망이다. 특히 세종시와 가까운 공주 월송지구 등이 직접적인 수혜를 받을 것으로 보인다.10일 세종시와 공주시에 따르면 ‘세종~공주 광역 BRT 도로’ 건설 사업이 오는 10월 준공해 2027년 1월 운행을 시작한다. 이 도로는 세종시 한별동(6-2생활권)과 공주종합버스터미널 구간 18.5㎞를 연결한다. 이번 광역 교통망 확충으로 공주시의 생활권 구조가 바뀔 전망이다. BRT는 생활권 확장과 주거 선택의 주요 인프라이기 때문이다. BRT는 정시성을 기반으로 출퇴근 이동 안정성을 높이는 교통수단으로, 기존 차량 중심 이동 구조를 보완하는 역할을 한다.세종시의 BRT ‘바로타’ 이용객은 2020년 589만명에서 2024년 1203만명으로 4년 만에 2배 이상 증가했다. 현재 대전, 오송, 청주 등 7개 노선이 운행 중이며 공주 등 3개 노선이 추가될 예정이다.세종시와 BRT로 연결되는 공주시 월송·금흥동 일대는 법원, 검찰청, 공주대 등 주요 공공시설들이 있다. 특히 공주 지역에서 가장 높은 최고 27층인 진아레히 아파트 단지가 들어서는 월송지구는 공주시가지에서 세종시로 가는 길목에 있어 주목된다. 월송지구에서 세종시까지 직선거리로 10㎞ 안팎이며, 차량으로 10분대에 닿을 수 있다.월송·금흥동은 인접한 동현동에서 지난 3월 스마트 창조도시 조성 사업 착공식이 열려 더욱 주목된다. 이 도시는 세종시와의 연계 강화와 공주 동부 권역의 핵심 성장축이 될 전망이다. 약 13만㎡ 부지에 475억원이 투입된다.한국식품안전관리인증원과 축산환경관리원 본원, 한국식품쌀가공협회 등이 이곳에 입주할 예정이다. 공주시는 동현지구 일대를 식품안전 연구개발(R＆D) 클러스터로 특화해 관련 산업의 집적화를 이루고 자족 기능을 갖춘 미래 성장 거점으로 육성할 계획이다.