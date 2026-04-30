올해 서울 개별공시지가 평균 4.9% 증가…용산, 성동, 강남 순

이의신청서는 다음 달 29일까지 제출

1등은 중구 충무로1가 24-2

이미지 확대 서울시가 30일 공시한 개별공시지가 가운데 가장 높은 곳은 명동에 위치한 상업용 토지(중구 충무로1가 24-2)로 나타났다. 해당 토지의 건물은 화장품 브랜드 네이처리퍼블릭이 있었지만 지금은 리모델링 중이다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울시가 30일 공시한 개별공시지가 가운데 가장 높은 곳은 명동에 위치한 상업용 토지(중구 충무로1가 24-2)로 나타났다. 해당 토지의 건물은 화장품 브랜드 네이처리퍼블릭이 있었지만 지금은 리모델링 중이다.

연합뉴스

세줄 요약 서울의 올해 개별공시지가가 지난해보다 평균 4.90% 올랐다. 25개 모든 구에서 상승했고, 용산구가 9.20%로 가장 높았다. 성동구와 강남구도 평균을 크게 웃돌았으며, 표준지공시지가 인상이 영향을 준 것으로 설명됐다. 서울 개별공시지가 평균 4.90% 상승

용산구 9.20%로 상승폭 가장 커

25개 구 모두 상승, 표준지 영향

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서울시의 올해 개별공시지가가 지난해 대비 4.90% 상승했다. 용산구의 상승률이 가장 가팔랐고, 성동·강남구가 뒤를 이었다.서울시는 1월 1일 기준 85만 7493필지에 대한 개별공시지가를 30일 공시했다. 올해 개별공시지가는 전년 대비 4.90% 상승한 것으로 나타났다. 지난해 개별공시지가는 2024년 대비 4.02% 상승한 바 있다.개별공시지가는 25개 모든 구에서 상승했다. 평균 이상 오른 자치구는 ▲용산구(9.20%) ▲성동구(6.52%) ▲강남구(6.30%) ▲서초구(5.82%) ▲마포구(5.35%) ▲광진구(5.28%) ▲영등포구(5.01%) 등 7곳이다. 시는 올해 상향 결정된 표준지공시지가의 영향으로 개별공시지가도 상승했다고 설명했다. 개별지 85만 7493필지 중 98.6%에서 지가가 상승했고 0.3%가 하락했다.서울에서 공시지가가 가장 높은 땅은 상업용 토지인 중구 충무로1가 24-2다. 명동역 인근의 이 땅의 1㎡당 공시지가는 지난해보다 4.3% 상승한 1억 8840만원이다. 2004년 이후 23년 연속 최고지가를 기록하고 있다. 해당 용지에 오랫동안 자리 잡았던 네이처리퍼블릭 명동월드점은 지난해 폐점했다. 최저 공시지가는 도봉구 도봉산 산 30으로 1㎡당 6940원이다.개별공시지가는 서울부동산정보광장, 부동산공시가격알리미 홈페이지에서 조회할 수 있다. 이의가 있으면 이의신청서를 다음 달 29일까지 제출하면 된다. 이의신청 토지에 대해선 재조사와 감정평가사의 검증 등을 거쳐 6월 26일 조정·공시된다. 서울시 120 다산콜센터에서 감정평가사와 상담을 요청할 수도 있다.안대희 서울시 도시공간본부장은 “개별공시지가는 각종 세금 및 복지제도의 기준이 되는 만큼 시민 생활에 미치는 영향이 크다”며 “시민께서 신뢰할 수 있는 공시지가 산정을 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.