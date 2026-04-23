서울 강동 성내동 ‘최고 높이 상향’ 지구단위계획 변경

서울시 도시·건축공동위원회서울 강동구 성내동 일대 지구단위계획이 높이 기준을 완화해 강동 중심지로 도약할 수 있도록 변경됐다.
서울시는 지난 22일 제7차 도시·건축공동위원회에서 ‘강동대로 주변 지구단위계획구역 및 계획 결정안’을 수정 가결했다고 23일 밝혔다.
성내동 451번지 일대 약 38만㎡ 지역이 높이 완화와 용적률 체계 개편으로 개발 기반이 개선될 전망이다. 기존 지구단위계획은 이원화돼 비효율이 있었지만 이번에는 두 구역을 하나로 통합하고 재정비했다.
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서울시 강동대로 주변 지구단위계획구역 및 계획 결정안 위치도.
서울시 제공
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최고 높이를 강동대로변은 80ｍ에서 100ｍ로, 올림픽로는 60ｍ에서 70m로 완화했다. 제2종 일반주거지역의 기준 용적률은 180%에서 200%로, 제3종 일반주거지역의 기준 용적률은 230%에서 250%로 상향해 개발 여건을 개선했다.
이숙자 서울시의회 운영위원장, 호주 안작데이 계기 NSW주 의회 대표단 환담… 현충일 의미 잇는 보훈·협력 강조
서울시의회 이숙자 운영위원장(국민의힘, 서초2)은 지난 22일 서울시의회를 방문한 호주 뉴사우스웨일즈(NSW)주 의회 대표단과의 환담에 참석해, 양 의회 간 교류 30주년의 의미를 되새기며, 협력 확대 방안을 논의했다. 이번 NSW주의회 대표단 방문은 서울시의회와 NSW주 의회 간 상호결연 30주년과, 호주의 현충일인 안작데이(ANZAC Day, 매년 4월 25일)를 계기로 주한호주대사관 행사 참석차 이뤄졌다. ※ 서울시의회와 호주 뉴사우스웨일즈주의회는 1996년 교환방문협정체결 이후 올해로 상호결연 30주년을 맞이했다. 이날 환담에는 린다 볼츠 의원을 단장으로 한 NSW주 의회 대표단이 참석했으며, 양 의회는 지방의회의 역할과 정책 경험을 공유하는 한편, ‘기억과 추모’를 매개로 한 국제적 연대의 중요성에 대해 의견을 나눴다. 이 위원장은 “안작데이와 우리나라 현충일은 국가를 위해 헌신한 이들을 기리는 공통의 역사적 기억”이라며 “서울시의회와 호주 NSW주 의회 상호결연 30주년을 맞은 지금, 이러한 가치를 바탕으로 양 의회가 평화와 협력의 메시지를 함께 확산해 나가야 할 시점”이라고 강조했다. 그는 이어 “그간 양 의회는 비교시찰과 상호 방문·
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대상지를 입지 특성에 따라 강동대로변, 역세권, 성내로변, 이면부로 공간 유형을 구분하고 맞춤형 관리 방안을 마련했다. 안대희 서울시 도시공간본부장은 “강동구청 주변과 성내동 일대가 강동구를 대표하는 중심지로 성장할 수 있는 기반이 마련됐다”고 설명했다.
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강동대로변의 최고 높이 기준이 어떻게 변경됐나?