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GS건설, 대전 트램 역세권 입지… 초중고 다 품었다

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-04-21 00:53
수정 2026-04-21 00:53
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도안자이 센텀리체

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대전 유성구 용계동에 들어서는 ‘도안자이 센텀리체’ 투시도. GS건설 제공
대전 유성구 용계동에 들어서는 ‘도안자이 센텀리체’ 투시도.
GS건설 제공


GS건설은 대전 유성구 용계동 267-3번지 일원에 들어서는 ‘도안자이 센텀리체’의 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입했다. 지하 2층~지상 최고 42층 규모로 조성되며, 총 2293가구 중 1780가구를 일반분양한다.

단지는 대전도시철도 2호선 트램 용계역(예정)이 걸어서 5분 거리에 있는 역세권 입지를 갖췄다. KDI 보고서에 따르면 2028년 트램 개통 시 정부청사역까지 20분대 이동이 가능해진다.

도안자이 센텀리체는 1단지 옆 초·고교 부지가 계획돼 있고, 2단지 부근에는 중학교 신설된다. 도보권 내에 초중고교가 모두 들어서는 ‘트리플 학세권’을 형성할 전망이다. 이 외에도 롯데마트, NC백화점 등 기존 인프라를 비롯해 단지 남측에 35만㎡ 규모의 중앙공원이 조성될 예정이﻿다.

도안자이 센텀리체는 계약금 3차 분납제를 적용해 실수요자의 부담을 낮췄다. 계약금은 총 10%로, 1~3차 분납제를 적용해 1차 계약금 1000만원으로 계약이 가능하다. 특히 3차 계약금 납부 시점이 계약 후 약 6개월 뒤인 오는 11월로 예정돼 있어 초기 자본 부담을 최소화했다. 여기에 중도금 납입 전 전매가 가능하다는 점도 특징이다.

분양 관계자는 “도안자이 센텀리체는 도안 2단계 개발이 마무리되는 시점에서 공급되는 신규 단지라는 점에서 희소성이 높다”고 말했다.
하종훈 기자
2026-04-21 17면
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