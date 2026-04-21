현대엔지니어링, 인천 예술회관역 바로 연결… GTX 호재도

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현대엔지니어링, 인천 예술회관역 바로 연결… GTX 호재도

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-04-21 00:52
수정 2026-04-21 00:52
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힐스테이트 구월아트파크

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인천 구월동에 들어서는 ‘힐스테이트 구월아트파크’ 조감도. 현대엔지니어링 제공
인천 구월동에 들어서는 ‘힐스테이트 구월아트파크’ 조감도.
현대엔지니어링 제공


현대엔지니어링이 인천 남동구 구월동 옛 롯데백화점 부지를 개발해 선보이는 ‘힐스테이트 구월아트파크’를 분양한다. 인천 원도심 중심 입지에 들어서는 데다 지역 개발의 신호탄을 쏘아 올리는 상징성을 갖춰 수요자들의 높은 관심이 예상된다고 분양 관계자는 설명했다.

단지는 지하 6층~지상 최고 39층의 4개동 규모로 들어선다. 전용면적별로는 84㎡A 248가구, 84㎡B 124가구, 101㎡ 124가구 등 총 496가구로 구성된다.

힐스테이트 구월아트파크는 인천 1호선 예술회관역과 단지가 직접 연결되는 역세권 입지를 자랑한다. 한 정거장 거리인 인천시청역에는 GTX-B 노선이 예정돼 있어, 개통 시 여의도와 서울역 등 서울 주요 도심까지 20~30분대 이동이 가능해질 전망이다.

주거 환경도 쾌적하다. 약 35만㎡ 규모의 중앙공원이 단지 바로 앞에 있으며 승학산, 인천애뜰 등이 가깝다. 롯데백화점, 구월동 로데오거리, 가천대길병원 등 기존 인프라에 더해 단지 내 약 6337평의 대규모 상업시설이 함께 들어서 원스톱 라이프를 누릴 수 있다.

브랜드 가치에 걸맞은 특화 설계도 돋보인다. 커튼월룩 외관 설계를 적용해 랜드마크의 위용을 갖췄으며, 전 가구 남향 위주 배치와 4베이 판상형 구조를 적용했다. 타입별로 현관·복도 팬트리, 파우더룸, 드레스룸 등을 구성해 수납공간과 공간활용성을 높였다. ﻿
허백윤 기자
2026-04-21 17면
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