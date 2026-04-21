한화 건설부문, 제주영어교육도시 인접… 첫 ‘트랙맨 레인지’

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한화 건설부문, 제주영어교육도시 인접… 첫 ‘트랙맨 레인지’

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-04-21 00:52
수정 2026-04-21 00:52
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한화포레나 제주에듀시티

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본격적인 재분양 나선 한화포레나 제주에듀시티 단지 내 전경. 한화건설 부문 제공
본격적인 재분양 나선 한화포레나 제주에듀시티 단지 내 전경.
한화건설 부문 제공


한화 건설부문이 제주영어교육도시 배후 지역에 조성한 ‘한화포레나 제주에듀시티’가 상품성을 대폭 강화해 본격적인 재분양에 나선다. 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 위치한 이 단지는 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡, 총 503가구 규모로 이미 준공이 완료돼 즉시 입주가 가능하다.

단지는 제주영어교육도시와 차량 5분 거리로, 현재 운영 중인 4개 국제학교와 인접해 교육 수요가 풍부하다. 특히 올해 상반기 착공을 목표로 다섯 번째 국제학교인 ‘풀턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)’ 사업이 추진 중이라 향후 교육 여건은 더욱 개선될 전망이다. 8월 신학기를 앞두고 명문대 합격 소식이 이어지며 학부모들의 문의도 급증하고 있다.

차별화된 설계도 눈길을 끈다. 일반 아파트보다 30㎝ 높은 2.6m 천장고를 적용해 개방감을 극대화했으며 층간소음 저감을 위해 60㎜ 완충재를 사용했다. 조경 면적만 약 1만평에 달해 쾌적한 주거 환경을 자랑하며 가구당 1.92대의 넉넉한 주차 공간을 확보했다. 커뮤니티 시설 역시 최고 수준이다. 국내 아파트 최초로 골프 트래킹 시스템 ‘트랙맨 레인지’를 도입했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

한화 건설부문 관계자는 “교육 특화 단지에 걸맞은 시설과 즉시 입주의 장점이 결합해 실거주자들의 관심이 높다”고 밝혔다.

하종훈 기자
2026-04-21 16면
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