롯데건설, 2326가구 대단지… ‘비규제’ 혜택 이목집중

경기광주역 롯데캐슬 시그니처

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롯데건설 제공

2026-04-21 16면

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롯데건설이 지난 17일 경기도 광주시 양벌동 일원에 들어서는 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지’의 견본주택을 개관했다. 지하 7층~지상 최고 32층, 7개동, 전용 59~260㎡ 총 1077가구 규모다. 향후 2단지와 합쳐 총 2326세대의 압도적 브랜드 타운을 형성할 예정이다.단지는 강남 접근성과 쾌적한 주거 환경을 동시에 갖췄다. 경강선 경기광주역 이용이 편리하며, 착공을 앞둔 ‘수서~광주선’ 개통 시 수서역까지 두 정거장 만에 닿을 수 있다. 약 51만㎡ 규모의 쌍령공원 내 조성되는 민간공원 특례사업지로, 세계적 건축가 리차드 마이어가 설계에 참여한 예술적 녹지 공간을 누릴 수 있는 것이 특징이다. 세대별 독립 창고와 유리 난간 통창 설계, 고품격 사우나 등 롯데건설만의 특화 설계도 집약됐다.청약은 오는 27일 특별공급을 시작으로 28일 1순위, 29일 2순위 접수를 진행한다. 수도권 거주 만 19세 이상, 청약통장 가입 12개월 이상이면 주택 보유와 상관없이 1순위 청약이 가능하다. 특히 비규제지역 혜택으로 재당첨 제한이 없고, 전용 85㎡ 초과분은 100% 추첨제로 공급된다.계약금 5%에 1차 계약금 1000만원 정액제를 실시해 초기 자금 부담을 대폭 낮췄다. 당첨자 발표는 5월 7일이며 입주는 2030년 10월 예정이다.