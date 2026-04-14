청량리 전농12구역, 548세대 스마트 주거단지로

용적률 기존 240%에서 360%로 상향청량리역과 가까운 서울 동대문구 전농12구역이 548세대 주거단지로 재탄생한다.
서울시는 지난 13일 제3차 도시재정비위원회를 열어 ‘청량리재정비촉진지구 전농12구역 재정비촉진계획 변경 심의안’을 수정 가결했다고 14일 밝혔다.
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서울시 동대문구 전농12구역 위치도.
서울시 제공
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전농동 643-9번지 일대에 있는 대상지는 노후 주택이 밀집하고 청량리역과 가까운 좋은 입지에도 장기간 사업이 진행되지 못했다.
시는 재정비촉진계획 수립 기준 개선안에 따라 기준 용적률을 최대 30% 완화하고 법적 상한 용적률을 1.2배로 확대하는 등 사업 여건을 개선했다. 특히 사물인터넷(IoT) 기반 스마트 홈, 제로에너지건축물(ZEB) 인증 등 스마트·친환경 특화 계획을 적용했다.
계획 변경을 통해 최대 용적률은 기존 240%에서 360%로 상향됐다. 당초 297세대였던 공급량은 548세대로 종전보다 251세대 증가했다. 높이 계획은 30층으로 제한되어 있었으나, 청량리 광역 중심의 도시 여건 변화를 반영해 최대 45층까지 개발이 가능해진다.
이희원 서울시의원, 동작구 발전 위한 서울시 특별조정교부금 43억 5000만원 확보
서울시의회 교육위원회 이희원 의원(동작4, 국민의힘)은 14일 동작구 주민의 생활 여건 개선을 위한 서울시 특별조정교부금 약 43억 5000만원 교부가 확정됐다고 밝혔다. 확보된 예산은 주민들의 오랜 숙원이었던 수변 공간 조성과 도로 환경 개선 등에 집중 투입될 예정으로, 동작구 곳곳의 정주 여건이 크게 향상될 것으로 기대된다. 먼저 흑석동 1-1 일대에는 한강진입로 및 보행정원 조성을 위해 5억원이 투입된다. 오는 5월부터 연말까지 해당 지역을 주민들이 즐겨 찾는 수변공간 및 휴식처로 조성한다는 계획이다. 교통사고 예방을 위한 LED 도로 표지병 설치 예산 10억원도 확보됐다. 현충로와 서달로, 사당로 등 동작구 관내 주요 도로 7개 구간(총 6100m)에 1만 개의 LED 표지병을 설치해 우천·우설 시에도 차선을 선명하게 구분할 수 있도록 돕는다. 올 10월 완공 이후에는 운전자와 보행자 모두에게 더욱 안전한 환경이 제공될 전망이다. 이 의원은 이 밖에도 지역 인프라 확충을 위해 ▲현충근린공원 기반시설 정비 6억원 ▲동작구 신청사 별동 증축 20억원 ▲1인 가구 거점 지원센터 조성 2억 5000만원 등의 예산을 주도적으로 이끌어냈다. 현충근린공원은
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기존 2.5∼3m였던 답십리로와 서울시립대로의 보도 폭을 5∼8m로 대폭 확장해 보행 편의가 대폭 개선될 예정이다. 교차로변에 소공원도 조성된다.
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