한화포레나 제주에듀시티 새 단장하고 재분양… “제주영어교육도시 수요 관심”

서귀포시 대정읍 일원에 29개 동 총 503가구

이미지 확대 한화포레나 제주에듀시티 단지 전경. 한화 건설부문 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화포레나 제주에듀시티 단지 전경. 한화 건설부문 제공

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한화 건설부문은 제주영어교육도시 배후 지역에 ‘한화포레나 제주에듀시티’를 새단장하고 재분양한다고 14일 밝혔다.한화포레나 제주에듀시티는 제주 서귀포시 대정읍 보성리 일원에 지하 1층~지상 5층, 29개 동, 전용면적 84~210㎡ 총 503가구 규모로 들어선 단지다. 준공한 상태로 실제 지어진 모습을 확인할 수 있고 입주도 바로 가능하다.단지는 제주영어교육도시와 차로 5분 거리에 있어 교육 수요가 크다. 제주영어교육도시에는 한국국제학교 제주(KIS), 노스런던컬리지에잇스쿨 제주(NLCS), 브랭섬홀 아시아(BHA), 세인트존스베리아카데미 제주(SJA) 등 국제학교들이 운영되고 있다. 유치원부터 고등학교까지(K~12) 총 1354명 규모가 다닐 수 있는 폴턴 사이언스 아카데미 애서튼(FSAA)도 올해 상반기 착공을 목표로 사업을 추진하고 있다.단지는 재분양을 준비하며 새 단장을 통해 상품성을 키웠다.일반 아파트 대비 30㎝ 높은 2.6m 천장고 설계와 층간소음을 최소화하기 위한 60㎜ 완충제를 사용해 개방감 있고 조용한 주거 환경을 제공한다. 단지 특화를 위해 3만 6000여㎡(약 1만평) 규모의 조경 설계를 적용했고, 가구당 1.92대의 넓은 지하주차장도 건립해 지상에 차가 다니지 않는 공원형 단지를 완성했다.피트니스센터, 게스트하우스, 독서실, 티하우스 등이 설치될 커뮤니티 시설 가운데 특히 골프 트레이닝센터에는 국내 아파트 커뮤니티 가운데 처음으로 ‘트랙맨 레인지’를 도입했다. 트랙맨 레인지는 투어에서 검증된 레이더 기술을 바탕으로 골프공의 비행 데이터를 실시간으로 분석해 볼 스피드, 발사각, 비거리 등 다양한 샷 데이터를 확인할 수 있는 골프 트래킹 시스템이다. 단지조성준 한화포레나 제주에듀시티 분양소장은 “최근 NLCS 제주에서 해외 명문대 조기 합격 소식이 이어지면서 유학을 보내는 대신 제주영어교육도시를 선택하려는 학부모들이 단지에 관심을 보이고 있다”며 “8월 신학기가 시작되기 때문에 문의가 지속적으로 늘어날 것으로 예상된다”고 말했다.