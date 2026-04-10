우미건설, 평택 고덕 우미린 프레스티지 분양…삼성전자 평택캠퍼스 핵심 주거지

고덕국제화계획지구 내 총 743가구 규모 조성
분양가 상한제 적용…다음 달 견본주택 개관
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평택 고덕 우미린 프레스티지 투시도. 우미건설 제공
우미건설 컨소시엄이 경기 평택시 고덕동 고덕국제화계획지구 내 Abc-36블록에 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’를 분양한다고 10일 밝혔다.
단지는 대규모 반도체 생산기지인 삼성전자 평택캠퍼스의 핵심 배후 주거지인 고덕국제화계획지구에 지하 2층~지상 20층, 11개 동 전용면적 84·94·101·111㎡ 총 743가구 규모로 조성된다.
도보권에 평택시청, 시의회(공사 중)가 이전하는 행정타운과 국제교류단지가 계획돼 있고 고덕국제학교 등이 있다.
평택지제역에서 SRT를 이용하면 수서까지 빠르게 닿을 수 있고 수도권 전철 1호선(서정리역, 평택지제역)과 평택고덕IC를 통해 서울·수도권 주요 거점으로의 접근성이 좋다. 향후 수원발 KTX(계획), GTX-A·C 노선 연장(계획), BRT 노선(계획) 등이 추가로 확충되면 광역교통 여건은 더욱 좋아질 전망이다.
단지 옆으로 고덕8초(예정)를 비롯해 도보권 안에 중·고교가 예정되어 있고, 근린상업용지와 업무·의료용지가 계획돼 있다. 지구 내 문화공원(계획)과 함박산 중앙공원 등 풍부한 녹지 환경도 갖춰질 예정이다. 평택 아트센터와 평택 박물관(예정), 평택 중앙 도서관(예정)과 같은 수준 높은 문화시설도 들어선다.
분양 관계자는 “삼성전자 평택캠퍼스 5공장(P5) 공사가 재개되는 등 글로벌 반도체 시장이 호황 사이클에 접어들면서 평택 고덕신도시 부동산 시장에도 긍정적인 모멘텀이 형성되고 있다”며 “특히 이 같은 상승세를 주도할 3단계 개발 구역 내에서도 핵심 입지에 들어서는 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’가 일대를 리딩할 랜드마크가 될 것”이라고 말했다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 학마루공원 시설개선 공사 착공 소식 전해… 쾌적하고 안전한 생활공원 탈바꿈 기대
서울시의회 박춘선 의원(강동3, 국민의힘)이 학마루공원 시설개선 공사가 본격 착공됐다고 밝혔다. 이번 사업은 2025년 하반기 특별조정교부금 확보를 통해 추진되는 것으로, 지역 주민들의 생활환경 개선 요구를 반영한 성과로 평가된다. 학마루공원은 고덕2동에 위치한 근린공원으로, 그간 노후화된 산책로와 시설로 인해 이용 불편이 지속적으로 제기돼 왔다. 이번 공사는 공원 이용 만족도를 높이고 보다 쾌적한 녹지 공간을 제공하기 위해 추진됐다. 공사 주요 내용은 ▲노후 산책로(트랙) 정비 ▲고사목·뿌리 제거 및 관목 정비 ▲수목 식재 ▲지피초화류 식재 ▲배수시설 개선 등이다. 특히 산책로 전면 정비와 함께 다양한 수목과 초화류를 식재해 공원의 경관을 개선하고, 배수시설 보완을 통해 이용 안전성도 높일 계획이다. 공사 기간은 2026년 3월 30일부터 6월 27일까지로 예정돼 있으며, 공사 완료 후에는 보다 쾌적하고 안전한 생활형 공원으로 탈바꿈할 것으로 기대된다. 박 의원은 “학마루공원은 주민들이 일상 속에서 가장 가까이 이용하는 소중한 휴식 공간”이라며 “이번 시설개선 사업을 통해 보다 안전하고 쾌적한 환경을 조성해 주민 삶의 질 향상에 기여할 수 있을
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평택 고덕 우미린 프레스티지의 견본주택은 경기 평택시 고덕동 1694-1057 일원에서 다음 달 중 개관한다.
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