강남 떨어지는데… 15억대 서울 외곽은 상승세·거래 활발 왜?

서울 부동산 시장 탈동조화 양상

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2026-03-30 B3면

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서울 지역 부동산 시장에서 강남권 집값 하락세에도 다른 지역이 크게 흔들리지 않는 ‘탈동조화’ 양상이 나타났다. ‘상급지’에서는 세금이 부담스러운 고령의 고가 주택 소유자들의 매도가 계속되는 한편 중저가 단지가 많은 지역에서는 자금 여력에 맞춰 한시라도 빨리 내 집 마련 기회를 잡으려는 30·40대의 매수세가 몰린 탓으로 분석된다.29일 한국부동산원에 따르면 정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침을 밝힌 뒤인 1월 넷째 주부터 3월 넷째 주까지 8주간 서울 동남권(강남 3구+강동구)의 아파트 가격 변동률은 누적 0.07% 하락했다. 강남 3구의 경우 두 달 사이 강남구는 0.46%, 송파구 0.19% 떨어졌고, 서초구의 상승 폭은 0.04%에 그쳤다.8주간 서울 전체 아파트 가격 변동률은 누적 1.03%다. 이날 KB부동산이 발표한 3월 전국 주택가격 동향에서도 서울 아파트값 상승률은 1.43%로 두 달 연속 확대됐지만, 강남구는 -0.16%로 2024년 3월(-0.08%) 이후 2년 만에 하락 전환했다.반면 8주간 부동산원 통계로 성북구(2.12%)와 강서구(2.00%), 영등포구(1.86%), 관악구(1.80%), 구로구(1.72%), 중구(1.71%), 동대문구(1.70%), 서대문구(1.69%) 등은 상승 흐름을 이어왔다.과거엔 강남권 집값이 오르면 마포·용산·성동 등 차상급지를 거쳐 외곽으로 상승세가 확산하고, 강남이 내리면 다른 지역도 추가 하락을 기대하던 관망세가 커지며 전체 시장이 하락하는 흐름이었다.그런데 올해는 정부의 고강도 규제로 강남 3구와 용산 등 ‘한강벨트’ 핵심지에서 급매물이 쏟아지고 하락 흐름에도 거래가 주춤한 반면, 성북·노원·관악 등은 대출 규제 영향이 적은 15억원 안팎의 중저가 단지를 중심으로 가격 상승세를 유지하며 거래도 활발한 편이다.박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “고가 주택을 가진 고령층은 보유세 부담에 민감해 매도로 기울고 더 저렴한 주택으로 이동하는 ‘주거 다운사이징’을 하지만, 근로소득으로 보유세를 감당할 수 있는 젊은 세대는 비강남·중저가 지역에서 적극적으로 매수한다”며 “세대 간의 동상이몽으로 서울 부동산 시장이 탈동조화·분절화하고 있다”고 설명했다.