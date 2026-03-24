한미글로벌, 9200가구 올림픽선수촌 재건축 설계사 선정 지원 업무 수주

22일 주민총회서 각 분야 전문 협력사 선정
정비사업 초기 방향·기준 설정 등 지원
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
한미글로벌 CI. 한미글로벌 제공
건설사업관리(PM) 전문기업인 한미글로벌이 올림픽선수기자촌아파트 재건축정비사업의 설계사 선정 업무지원 PM 용역을 수주했다고 24일 밝혔다.
올림픽선수촌 재건축은 서울 송파구 방이동 89번지 일대에 추진되는 도시정비사업으로 연 면적 204만 2465.01㎡, 지하 4층~지상 최고 45층, 공동주택 9218가구(임대 750가구 포함) 및 근린생활시설 등이 조성되는 초대형 재건축 사업이다. 서울 동남권을 대표하는 단지인 데다 사업 규모가 커 정비업계의 관심이 모였다.
현재 조합 설립 추진위원회 단계로 주택과 토지 등 소유주 동의율은 이미 조합 설립에 필요한 법정 요건(70%)을 충족한 것으로 알려졌다. 추진위는 올해 하반기 본 조합 설립 이후 시공사 선정 등 속도를 내기 위해 지난 22일 주민총회를 열고 설계사 선정 업무 지원을 맡는 한미글로벌을 포함한 각 분야 전문 협력사 선정도 마쳤다. 본 용역은 조합 설립 이후 이사회와 대의원총회를 거쳐 선정된다.
한미글로벌은 이번 용역을 통해 설계자 선정 과정 전반에 대해 전문적인 지원을 한다.
특히 설계에 예비 조합원들의 요구사항을 반영할 수 있도록 설계사 선정∙관리 기준 수립과 사업계획 및 설계조건 검토, 설계안의 법규와 계획 적정성 검토 등을 주로 맡는다. 정비사업 초기 단계에서 설계 방향과 기준을 합리적으로 설정해야 향후 사업성, 공사비, 품질, 인허가 대응력도 강화할 수 있다는 게 한미글로벌 측 설명이다.
한미글로벌은 다양한 건설 프로젝트에서 쌓은 PM 역량을 대형 정비사업 수주로 이어가고 있다. 현재 한남3구역과 한남4구역, 용산 정비창 전면1구역, 압구정3구역, 방배5구역, 한강맨션 등 서울 주요 지역의 대표 정비사업에서 건설사업관리를 맡고 있다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한미글로벌이 수주한 올림픽선수촌 재건축 PM 용역의 주요 업무는?