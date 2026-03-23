‘고가 1주택’ 던지는 강남·서초… 서울 아파트 매물 8만건 넘었다

양도세 유예 중단 발표 후 42% 증가

공시가격 급등에 보유세 부담 커져

강남 1만 966건 최다… 서초 9543건

2개월간 ‘한강벨트’ 매물도 쏟아져

전세 물건 22% 감소… 품귀 현상도

이미지 확대 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습.

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연합뉴스

2026-03-24 B4면

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다주택자 양도소득세 중과 유예 종료에 이어 공시가격 상승으로 보유세 부담이 커지자 서울 아파트 매물이 빠르게 늘고 있다. 23일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 지난 21일 기준 서울 아파트 매물은 8만 80건으로 지난해 6월 11일(8만 710건) 이후 약 9개월 만에 8만건을 넘어섰다.서울 아파트 매물은 올해 들어 정부가 집값 안정에 대한 강력한 의지를 잇따라 내보이면서 쌓이기 시작했다. 특히 이재명 대통령이 다주택자에 대한 양도세 중과를 더 이상 유예하지 않겠다고 밝힌 1월 23일(5만 6219건)과 비교하면 지난 21일까지 쌓인 매물은 42.4% 증가한 수치다.매물이 가장 많이 나온 곳은 강남 3구로, 강남구 아파트 매물이 1만 966건으로 가장 많고 서초구도 9543건으로 1만건에 육박했다. 두 달 전과 비교해 강남구와 서초구는 각각 44.8%, 49.3% 매물이 증가했다. 송파구도 1월 23일 3526건에서 21일 기준 5969건으로 69.3% 증가했다.지난 2개월 간 ‘한강벨트’ 지역의 매물 증가율은 훨씬 높았다. 성동구 93.8% (1212건→2349건), 강동구 76.5%(2555건→4511건), 동작구 69.6%(1249건→2119건), 마포구 60.4%(1435건→2303건), 광진구 59.2%(839건→1336건), 용산구 47.9%(1284건→1899건) 등이었다.김윤덕 국토교통부 장관이 지난 12일 공시가격 상승 가능성을 예고한 데 이어 17일 정부가 공시가격 상승과 보유세 인상 가능성을 공식 발표하자 매물이 쌓이는 속도는 더욱 커졌다. 지난주 강남구 매물은 7.5%, 서초구는 7.4% 증가했다. 이어 영등포구(7%), 강동구(6.9%), 용산구(6.6%) 순으로 매물이 증가해, 보유세 부담에 따른 비거주·고가 1주택 매물도 나오기 시작한 것으로 풀이된다.반면 서울 아파트 매물이 쌓이는 약 두 달 동안 전세 물건은 2만 2156건에서 1만 7395건으로 21.5% 줄었다. 특히 강북구와 노원구의 전세 물건이 크게 줄면서 노원구 월계동 그랑빌아파트(3003가구)의 전세 물건은 0건이었고, 강북구 미아동 SK북한산시티(3830가구)는 2건에 불과했다.김인만 김인만부동산경제연구소장은 “다음달 중순까지 세 부담을 피하기 위한 매물은 나올 것”이라면서도 “아직 매매 문턱이 높은 전세 수요자들은 대출 규제와 계약갱신청구 등으로 전세 물건 회전이 더디다 보니 품귀 현상을 겪고 있다”고 말했다.