신흥 주거단지 시흥… 호반써밋에 사실래요?

시흥거모 B1 블록 프리미엄 견본주택 오늘부터 오픈

이미지 확대 경기 시흥 거모지구에 공급되는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’은 시흥 내 호반건설의 브랜드 경쟁력을 이어 갈 전망이다. 사진은 20일 견본주택을 개관하고 분양을 시작하는 호반써밋 시흥거모 B1블록 단지의 투시도.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기 시흥 거모지구에 공급되는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’은 시흥 내 호반건설의 브랜드 경쟁력을 이어 갈 전망이다. 사진은 20일 견본주택을 개관하고 분양을 시작하는 호반써밋 시흥거모 B1블록 단지의 투시도.

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2026-03-20 B3면

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수도권 서남권에 조성되는 경기 시흥 거모지구에 들어설 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’이 20일 견본주택을 열고 분양을 시작한다. 호반건설은 그간 시흥에서 자리매김하는 데 큰 역할을 한 ‘프리미엄 전략’으로 흥행몰이에 나선다.호반건설은 그간 시흥에 총 1만 3000여 가구를 공급했다고 19일 밝혔다. 시흥은 수도권에서도 호반써밋 브랜드의 가치가 높게 형성된 지역으로 꼽힌다.이날 시흥 배곧동에 있는 ‘시흥배곧C1호반써밋 플레이스’의 전용면적 84㎡(11·17층) 매물은 호가 7억 9000만원이었다. 지난해 12월에 6억 1000만원(8층), 올해 1월에 7억 2500만원(33층)에 거래됐다. 분양가는 3억 3420만원이었다. 배곧동 전체 평균 시세인 5억 5000만원, 시흥시 평균인 4억 1000만원보다 크게 높은 수준으로, 브랜드가 가격 상승을 주도한 것으로 보인다.은행동 은계지구에 3억 5410만원에 분양한 ‘시흥은계호반써밋플레이스’ 전용 84㎡도 지난달 6억 6000만원(24층)에 거래됐고, 현 시세는 7억원 초반이다. 지난달 장현동 ‘장현호반써밋’ 전용 84㎡도 분양가(4억 650만원)보다 47.4% 오른 5억 9900만원에 거래됐다. 분양 관계자는 “시흥 배곧, 목감, 은계, 장현지구부터 시화MTV에 이르기까지 지역 내 호반써밋의 브랜드 선호도가 높아 프리미엄에 대한 기대와 수요가 탄탄하다”고 전했다.이번에 분양하는 ‘호반써밋 시흥거모 B1블록’은 지하 2층~지상 24층, 4개 동, 총 353가구 규모로 조성된다. 수요가 높은 ‘국민 평수’ 전용 84㎡ 판상형을 단일 적용했다.오는 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약 접수를 진행한다. 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 약 1755만원으로 분양가가 책정됐다. 견본주택은 경기 시흥시 광석동 528-1에 마련됐다. 거모지구는 2028년 6월까지 총 1만 405가구, 약 2만 7060명이 입주할 예정이어서 ‘제2의 배곧 신도시’라는 기대가 적지 않다.