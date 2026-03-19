미아동 75번지 일대, 최고 45층 1600가구 대단지로 탈바꿈

“서울 시내 역세권 주거지 정비 새로운 모델”서울 지하철 4호선 미아사거리역 롯데백화점 뒤 역세권에 최고 45층 1600가구 규모의 대규모 아파트 단지가 들어선다.
서울시는 강북구 미아동 75번지 일대 주택정비형 재개발 사업 신속통합기획을 확정했다고 19일 밝혔다. 시는 역세권 규제 완화를 적용해 기존 제2종 일반주거지역 또는 제2종 일반주거지역에서 준주거 또는 제3종 일반주거지역으로 용도지역을 최대 두 단계 상향했다. 사업성 보정계수(1.8)도 적용했다.
이 지역은 강북구 유일의 ‘이중 역세권’ 입지이지만 낡은 주거지와 기반시설 부족으로 개선 필요성이 제기됐다. 근처에 역세권 활성화 사업, 가로주택 정비사업, 도심공공주택복합사업 등이 추진되고 있어 주변 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다.
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서울시 강북구 미아동 75번지 일대 주택정비형 재개발 사업 신속통합기획 조감도.
서울시 제공
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신통기획안은 도로 정비를 통해 이동 편의성을 높이고 생활형 공원을 조성하는 데 중점을 뒀다. 기존 3차로인 오현로는 5차로로, 2차로인 오패산로는 4∼5차로로 폭을 넓힌다. 미아사거리역과 버스정류장 근처에 공원을 조성하고, 송중초와 북서울꿈의숲을 잇는 오현로변에는 공원을 분산 배치한다. 기존 송중동 지역아동센터는 확대 이전한다.
지하철역 주변은 최고 45층 안팎의 고층으로 계획하고 학교 인근은 주변과의 조화를 고려해 중·저층을 배치한다. 이번 사업으로 서울시 전체 264개 신통기획 중 168개가 완료됐다.
김경훈 서울시의원 “어울림플라자 지역 거점 커뮤니티될 것”… 개관식 참석
장애인과 비장애인이 함께 어울려 이용할 수 있는 국내 최초 무장애 복지·문화 복합공간인 ‘어울림플라자’가 강서구 등촌동에 개관하며 지역 커뮤니티 활성화의 거점으로 본격적인 출발을 알렸다. 서울시의회 김경훈 의원(국민의힘, 강서5)은 지난 18일 열린 어울림플라자 개관식에 참석해 시설 개관을 축하하고, 향후 운영 방향 및 지역사회 기여 방안에 대한 기대를 밝혔다. 이날 개관식에는 오세훈 시장, 김일호 국민의힘 강서병 당협위원장을 포함한 주요 내빈 및 지역 주민, 시설 관계자들이 참석해 어울림플라자의 출범을 함께 기념했다. 어울림플라자 소개 영상 시청을 통해 시설 소개 및 운영 계획 등이 공유됐으며, 이후 수영장·도서관·치과 등을 돌아보며 시설을 점검하고 주민과 소통하는 시간을 가졌다. 김 위원장은 “어울림플라자는 장애인·비장애인이 어우러지는 포용의 공간이자, 지역 주민 누구나 일상 속에서 편안하게 찾을 수 있는 열린 복합문화시설”이라며 “개관 전 학부모, 지역 주민과 소통하며 시설 점검을 수시로 진행했던 만큼 지역 공동체 활성화 및 주민 삶의 질 향상에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다. 김 의원은 “어울림플라자가 단순한 시설을 넘어 주민들이
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안대희 시 도시공간본부장은 “미아사거리역 일대는 강북권을 대표하는 생활·교통 중심지인 만큼 서울 시내 역세권 주거지 정비의 새로운 모델이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.
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