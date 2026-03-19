미아동 75번지 일대, 최고 45층 1600가구 대단지로 탈바꿈

“서울 시내 역세권 주거지 정비 새로운 모델”

이미지 확대 서울시 강북구 미아동 75번지 일대 주택정비형 재개발 사업 신속통합기획 조감도.

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서울 지하철 4호선 미아사거리역 롯데백화점 뒤 역세권에 최고 45층 1600가구 규모의 대규모 아파트 단지가 들어선다.서울시는 강북구 미아동 75번지 일대 주택정비형 재개발 사업 신속통합기획을 확정했다고 19일 밝혔다. 시는 역세권 규제 완화를 적용해 기존 제2종 일반주거지역 또는 제2종 일반주거지역에서 준주거 또는 제3종 일반주거지역으로 용도지역을 최대 두 단계 상향했다. 사업성 보정계수(1.8)도 적용했다.이 지역은 강북구 유일의 ‘이중 역세권’ 입지이지만 낡은 주거지와 기반시설 부족으로 개선 필요성이 제기됐다. 근처에 역세권 활성화 사업, 가로주택 정비사업, 도심공공주택복합사업 등이 추진되고 있어 주변 여건이 크게 개선될 것으로 기대된다.신통기획안은 도로 정비를 통해 이동 편의성을 높이고 생활형 공원을 조성하는 데 중점을 뒀다. 기존 3차로인 오현로는 5차로로, 2차로인 오패산로는 4∼5차로로 폭을 넓힌다. 미아사거리역과 버스정류장 근처에 공원을 조성하고, 송중초와 북서울꿈의숲을 잇는 오현로변에는 공원을 분산 배치한다. 기존 송중동 지역아동센터는 확대 이전한다.지하철역 주변은 최고 45층 안팎의 고층으로 계획하고 학교 인근은 주변과의 조화를 고려해 중·저층을 배치한다. 이번 사업으로 서울시 전체 264개 신통기획 중 168개가 완료됐다.안대희 시 도시공간본부장은 “미아사거리역 일대는 강북권을 대표하는 생활·교통 중심지인 만큼 서울 시내 역세권 주거지 정비의 새로운 모델이 될 것으로 기대된다”고 밝혔다.