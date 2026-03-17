아산·천안 산단 직주근접… 35층 랜드마크

GS건설

아산탕정자이 메트로시티

이미지 확대 ‘아산탕정자이 메트로시티’ 투시도.

GS건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘아산탕정자이 메트로시티’ 투시도.

GS건설 제공

2026-03-17 B4면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

GS건설은 아산신도시센트럴시티 도시개발사업 내에 짓는 ‘아산탕정자이 메트로시티’(A3블록)를 분양한다. 충남 아산시 탕정면 호산리 26번지 일원에 지하 3층~지상 35층, 12개동, 총 1638가구 규모로 조성된다. 앞서 공급된 ‘아산탕정자이 퍼스트시티’(A1블록)와 ‘아산탕정자이 센트럴시티’(A2블록)를 포함하면 총 3673가구 규모의 자이 브랜드 타운이 형성될 예정이다.이 아파트는 천안 불당지구 생활권을 갖춰 학원가와 상업시설 이용이 편리하고, 아산·천안 주요 산업단지로의 접근성이 양호하다. 탕정·천안 제2·3·4일반산업단지 등도 쉽게 오갈 수 있다.또한 삼성로와 음봉로를 통해 단지 진·출입이 가능하며, 수도권 전철 1호선 아산역과 KTX·SRT가 정차하는 천안아산역이 가까워 서울·수도권으로 이동하기 수월하다. 갤러리아백화점, 코스트코, 대형 쇼핑몰 등 생활 편의시설도 지척이다. 단지 동측에는 근린공원이 계획돼 있다.교육 환경도 갖췄다. 구역 내 초등학교 부지가 예정돼 있으며 탕정중, 탕정고(계획), 충남외국어고 등으로 통학이 가능하다. 불당 학원가와 가까워 학습 환경도 좋은 편이다.단지는 남향 위주로 배치해 채광과 통풍 효율을 높였으며, 일부 세대에는 4베이 판상형 구조와 3면 발코니 설계를 적용했다. ﻿