5호선 김포·검단 연장 수혜… 대출 규제 예외

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풍무역 롯데캐슬 시그니처

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2026-03-17 B4면

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서울 지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 예비타당성 조사를 통과하면서 ‘풍무역 롯데캐슬 시그니처’가 수혜 단지로 관심을 모으고 있다. 해당 단지는 풍무역 역세권에 지어져 5호선 연장 개통 시 서울 주요 업무지구 접근성이 좋아질 것으로 기대된다.풍무역 롯데캐슬 시그니처는 지하 4층~지상 28층의 9개동, 총 720가구 규모로 들어선다. 특히 이 아파트는 고강도 대출 규제 시행 이전에 분양 공고를 마쳐 규제 적용을 받지 않는다. 계약금 5%, 1차 계약금 1000만원 정액제를 적용해 초기 자금 부담도 낮췄﻿다.인근에는 이마트 트레이더스와 홈플러스, CGV 등 생활·문화시설이 있으며 김포시청, 김포시민회관, 김포법원 등 공공시설이 가깝다. 신풍초와 풍무고 등의 학교가 인접해 있고 풍무동과 사우동 학원가와의 접근성이 양호한 편이다.단지는 전 가구를 남향(남동·남서) 위주로 배치하고 4베이 판상형 구조(일부 제외)를 적용했다. 모든 타입에 팬트리와 안방 드레스룸을 마련하고 개별 세대창고를 만들었다. 커뮤니티 시설로는 독서실, 피트니스클럽, 실내골프클럽, 다이닝카페, 게스트하우스, 시니어클럽, 키즈스테이션 등이 들어설 예정이다.조경에는 롯데건설의 조경 브랜드 ‘그린바이그루브’가 적용된 중앙광장을 비롯해 포레가든, 헬시 테라스 라운지 등이 조성된다. 가구당 1.48대의 주차 공간도 확보했다. 입주는 2028년 7월 예정이다.