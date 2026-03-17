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울산 도심서 누리는 숲세권… 층간소음 개선

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-03-17 00:53
수정 2026-03-17 00:53
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현대건설
힐스테이트 선암호수공원

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‘힐스테이트 선암호수공원’ 조감도. 현대건설 제공
‘힐스테이트 선암호수공원’ 조감도.
현대건설 제공


울산 남구 야음동 일원에 들어서는 ‘힐스테이트 선암호수공원’이 선착순 동·호 지정 계약을 진행 중이다. 이 단지는 총 계약금 5%에 1차 계약금 500만원을 적용해 수요자들의 초기 자금 부담을 줄였다. 일부 세대에 대해서는 특별 계약 조건이 마련돼 있으며, 자세한 내용은 견본주택으로 문의 시 확인할 수 있다.

대현동 생활권을 중심으로 한 야음동 일대는 앞으로 약 2000가구 규모의 고층 브랜드 단지가 차례대로 공급될 예정이다. 여기에 도시철도 트램 2호선 개통도 계획돼 있다.

단지는 선암호수공원을 가까이에서 누릴 수 있다. 도심에서 보기 드문 자연환경을 갖춘 입지로, 주거 쾌적성과 상징성을 동시에 확보했다는 평가를 받는다. 또한 야음초 등 도보 통학이 가능한 안정적인 학세권을 갖췄다.

직주근접 여건도 확보했다. SK, S-Oil 온산 석유화학단지를 비롯해 울산대교를 통해 현대중공업, 미포조선, 현대자동차 등 주요 산업단지로의 이동이 편리하다.

단지는 4베이 판상형 구조로 설계됐으며, 전용률을 일반 아파트 수준으로 끌어올렸다. 현대건설의 층간소음 저감 기술인 ‘H 사일런트 홈 시스템Ⅰ’을 적용하고, 스카이라운지와 컨시어지 서비스 등을 도입했다.



힐스테이트 선암호수공원은 아파트 631가구, 오피스텔 122실 등 총 753가구로 지어진다. 지하 6층~지상 최고 44층의 2개 단지 규모다. ﻿입주는 2028년 2월 예정이다.
허백윤 기자
2026-03-17 B4면
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