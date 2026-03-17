신안산선·KTX·4호선·수인선… ‘찐’ 사통팔달 역시 호반써밋

경기 서남부 시흥거모 B1블록 310가구 20일 견본주택 오픈

이미지 확대 경기 시흥시 거모동 117번지 일원에 들어서는 ‘호반써밋 시흥거모 B1 블록’은 공공택지인 시흥 거모지구에서는 드문 민간 분양 단지다. 사진은 호반써밋 시흥거모 B1 블록 단지의 투시도.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기 시흥시 거모동 117번지 일원에 들어서는 ‘호반써밋 시흥거모 B1 블록’은 공공택지인 시흥 거모지구에서는 드문 민간 분양 단지다. 사진은 호반써밋 시흥거모 B1 블록 단지의 투시도.

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2026-03-17 B3면

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호반건설은 오는 20일 경기 시흥시 광석동 시흥시청역 인근에 ‘호반써밋 시흥거모 B1 블록’의 견본주택을 열고 분양에 들어간다고 16일 밝혔다.●이달 24일 1순위 청약 접수 시작호반써밋 시흥거모 B1블록은 경기 시흥시 거모동 1171번지 일원(거모지구 B1블록)에 들어선다. 지하 2층~지상 24층, 4개 동으로 총 353가구 규모다. 전 가구가 선호도 높은 전용 면적 84㎡로 조성된다. 공공임대주택 43가구를 제외한 310가구를 일반 분양한다.오는 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자는 오는 31일 발표하고 다음달 13일부터 15일까지 사흘간 계약을 진행한다. 분양가 상한제가 적용돼 3.3㎡당 1755만원으로 분양가가 책정됐다. 입주는 2028년 11월 예정이다.거모지구는 한국토지주택공사(LH)가 주도해 단계적 개발을 진행하는 총 1만 405가구 규모의 공공택지다. 특히 호반써밋 시흥거모 B1블록이 들어서는 입지는 교육, 생활, 교통 인프라를 두루 갖췄다. 도일초, 군자중, 군자디지털과학고를 도보로 통학할 수 있고 단지에서 약 400m 거리에 초등학교와 중학교가 신축된다. 단지 주변에는 산들공원과 복합 커뮤니티센터, 주민센터, 보건소 등 공공시설 및 중심상업지구도 조성된다.거모지구 남쪽에 자리한 4호선과 수인분당선 신길온천역, 인근의 평택시흥고속도로와 영동고속도로를 통해 서울은 물론 수도권 주요 거점으로 빠르게 이동할 수 있다. 특히 신길온천역에서 두 정거장 거리인 초지역에는 송도로 연결되는 인천발 KTX(올해 개통 예정)와 여의도로 연결되는 신안산선(2028년 개통 예정)이 계획돼 있다.●광역 접근성 높아져 가치 더욱 기대호반건설은 배곧신도시, 목감지구, 은계지구, 장현지구, 시화MTV 등 시흥 곳곳에 1만 3000여 가구를 공급하며 지역 내 브랜드 인지도를 높여왔다. 호반건설 관계자는 “거모지구에서 희소성 높은 민간 분양 아파트이고 호반써밋에 대한 선호도도 높은 지역”이라며 “택지지구 개발이 마무리되고 KTX·신안산선 개통으로 광역 접근성까지 개선되면 가치는 더욱 높아질 것”이라고 기대했다. 견본주택은 경기 시흥시 광석동 528-1에 있다.