‘다주택자’ 황현희 “부동산 불패, 버티면 된다”…李정책 반박? 결국 해명

‘PD수첩’서 “부동산 잡은 정부 없어” 주장

논란되자 “부동산 안정되길 바라는 사람”

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이미지 확대 개그맨 황현희. 유튜브 채널 ‘라디오스타’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 개그맨 황현희. 유튜브 채널 ‘라디오스타’ 캡처

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다주택자로 알려진 개그맨 황현희(46)가 최근 방송에서 정부의 고강도 부동산 정책에도 부동산을 처분할 생각이 없다는 입장을 밝혔다가 논란이 되자 해명에 나섰다.황현희는 지난 10일 방송된 PD수첩 ‘무주택 대통령 VS 다주택자’ 편에 출연해 “자산은 사고파는 것이 아니라 보유의 영역이라고 생각한다”며 “부동산은 한 번 사면 10년 이상 가져가야 한다”고 말했다.그는 “부동산은 버티면 된다는 인식이 다주택자들 사이에 있다”며 “부동산은 불패라는 기본적인 심리를 대부분 가지고 있다”고 주장했다.그는 다주택자들의 ‘버티기 심리’가 과거 정책 경험에서 비롯됐다고 설명했다. 그러면서 “부동산은 결국 버티면 된다”며 “단기간 거래를 묶어 집값이 떨어진 것처럼 보인 적은 있었지만, 전체적으로 보면 부동산 시장을 완벽하게 잡은 정부는 아직 없었다”고 밝혔다. 이어 “좋은 곳에 살고 싶은 욕망은 인간의 본능 아니냐”고 덧붙였다.황현희는 KBS 공채 개그맨 출신으로 ‘개그콘서트’에서 활약했으며, 이후 부동산과 주식 투자에 성공해 약 100억원 규모의 자산을 운용하는 투자자로 알려져 있다. 과거 방송을 통해 서울 용산구와 성동구, 영등포구에 각각 아파트 한 채씩을 보유하고 있다고 밝힌 바 있다.이러한 발언이 알려지며 논란이 확산되자 황현희는 16일 자신의 페이스북에 “제가 말씀드리고자 했던 것은 특정한 사람을 비판하거나 누군가의 편에 서려는 것이 아니라, 정책과 시장 사이에서 나타나는 현실적인 모습이었다”며 “지금 우리가 살고 있는 시장이 어떤 모습인지, 그리고 그 속에서 많은 분들이 어떤 고민을 하고 있는지를 설명해보고 싶었다”고 밝혔다.그는 “저는 기본적으로 부동산 시장이 안정되기를 바라는 사람”이라며 “집값이 오르면 누군가는 기뻐할 수도 있지만, 그 상승이 우리 사회 전체를 더 건강하게 만든다고는 생각하지 않는다. 집값이 올라가면 결국 세금 부담이 늘어나고 사회 전체의 부담과 갈등이 커지는 모습도 우리는 여러번 경험해왔다”고 설명했다.황현희는 “방송을 보면서 단순하게 ‘다주택’이라는 단어로 몰아가는 흐름을 보고 처음에 제가 생각했던 방향과는 다른 흐름으로 편집되거나 전달된 부분도 있었다”고 토로하면서도 “프로그램의 구성과 방향은 제작진과 PD의 판단과 재량을 존중한다고 밝혔다.그는 “다양한 의견이 공론의 장에서 이야기될 때 정책도 더 나은 방향을 찾을 수 있다고 믿는다”면서 “집값이 크게 오르거나 크게 떨어지는 시장보다는 사람들이 미래를 어느 정도 예측할 수 있는 안정된 시장이 더 건강한 사회라고 생각한다”고 강조했다.그러면서 “부동산이 누군가의 불안이 아니라 많은 사람들의 삶의 기반이 되는 사회가 됐으면 하는 바람”이라고 덧붙였다.한편 이재명 정부는 다주택자 양도소득세 중과 등을 공식화하면서 다주택자를 겨냥해 “집을 팔라”는 메시지를 꾸준히 내고 있다.이 대통령은 최근 엑스를 통해 “다주택이라는 이유로 ‘팔아라’ ‘사지 마라’고 강요할 필요는 없다”며 “집을 사거나 보유하는 것 자체가 문제가 아니라 투기가 이익이 되도록 만든 제도와 정책이 문제”라고 꼬집었다.그러면서 “앞으로는 과거와 같은 선택이 손실이 되도록 세금·금융·규제를 철저히 설계하겠다”고 강조했다. 이 대통령은 지난달 27일 분당 아파트를 29억원에 매물로 내놓기도 했다.