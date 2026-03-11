닫기 이미지 확대 보기

서울 대학가 원룸 월세 평균 62만원 ‘역대 최고’

부동산 플랫폼 다방은 지난 1월 서울 주요 대학가 10곳의 원룸 월세 평균이 62만 2000원(보증금 1000만원·전용면적 33㎡ 이하 기준)으로 다방이 집계를 시작한 2019년 이후 가장 높은 수준을 기록했다고 10일 밝혔다. 사진은 이날 서울 종로구 성균관대 인근 부동산 중개업소에 게시된 월세 물건 정보.

뉴시스