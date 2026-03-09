도심 숲 품은 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 청약 본격 개시

9일 특별공급 시작 10일부터 1순위 청약 실시

계약금 500만원·발코니 확장 무상 등 제공

견본주택 방문객들의 발걸음이 이어지고 있는 호반건설의 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’가 본격 청약일정에 들어갔다.호반건설은 경북 경산에 공급하는 경산 상방공원 호반써밋 1단지의 청약을 시작한다고 9일 밝혔다. 이날 특별공급을 시작으로 10일 1순위 청약, 11일 2순위 청약을 실시하며 17일 당첨자 발표 이후 30일부터 다음달 1일까지 3일간 정당계약이 진행된다.청약 신청 자격은 입주자모집공고일 전까지 대구, 경산, 경상북도에 거주하는 만 19세 이상으로, 청약통장 가입기간 6개월 이상이다. 지역별･면적별 예치금액을 충족하면 세대주･세대원 구분 없이 1순위청약이 가능하다.또 계약금 500만원(1차), 중도금 무이자, 발코니 확장 무상 제공 등 분양혜택을 통해 초기 자금 부담을 덜 수 있을 것이란 기대가 나온다.호반건설이 경산 첫 민간공원 조성 특례사업으로 선보이는 ‘경산 상방공원 호반써밋’은 총 2105가구(1·2단지)로 구성된다. 이번에 분양되는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 1004가구 규모다. 타입별로는 74㎡A 110가구, 84㎡A 428가구, 84㎡B 170가구, 99㎡A 150가구, 99㎡B 146가구로 선호도 높은 중소형부터 중대형까지 구성됐다.경산 상방공원 호반써밋 1단지는 ‘경산의 센트럴파크’로 꾸려질 상방공원과 함께 조성되는 대단지 공동주택으로 인근의 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원까지 4개의 대규모 공원이 인접해 있어 도심 속 힐링 주거단지가 될 전망이다.특히 민간공원조성 특례사업으로 조성되는 단지는 주거 쾌적성을 중시하는 최근 수요와 희소성으로 상대적으로 더 가치를 인정받는 분위기다. 창원 대상공원과 포항 환호공원 등 민간공원 특례사업으로 공원과 함께 조성된 아파트들도 부동산 호황기에는 가격 상승 폭이 더 크고 침체기에는 낮은 하락률을 보이며 선호도가 앞서는 경향을 보였다.경산 상방공원 호반써밋 1단지 견본주택에 개관 이후 5일 동안 약 1만 5000명이 방문한 가운데 대규모 커뮤니티 시설, 단지 조경, 내부 평면, 수납 특화 설계 등 브랜드 단지의 상품성에 많은 관심을 보인 것으로 전해졌다.단지는 남향 위주 배치와 넓은 동간거리, 전체 면적의 30% 이상을 조경으로 구성한 주거 환경을 제공한다. 복층 실내체육관, 스크린수영장, 피트니스, 실내골프연습장, 탁구장, 키즈카페, 공유오피스 등 커뮤니티 시설이 생활 편의를 키울 예정이다.경산 상방공원 호반써밋 1단지의 견본주택은 대구 수성구 사월동 367-3번지에 있다.