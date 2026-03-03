‘경산 호반써밋’ 1만5000명 ‘봄봄봄’… 전국 3월 분양 ‘붐붐붐’

이달 46곳 총 4만 548가구 쏟아져

대구 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 방문객들이 지난달 26일 대구 수성구 사월동에 마련된 경북 경산 상방공원 호반써밋 1단지 견본주택 내부를 둘러보고 있다.

2026-03-04 B3면

올해 초 얼어붙었던 전국 아파트 분양 시장이 이달 들어 본격적으로 활기를 띨 전망이다. 포문을 연 경북 경산의 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택에 개관 이후 닷새 만에 1만 5000여명의 방문객이 다녀가면서 분양 시장 활성화에 대한 기대가 커지는 분위기다.3일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이달 전국 46곳에서 총 4만 548가구가 분양될 예정이다. 이 가운데 일반 분양 물량은 2만 3812가구다.올해 1·2월에 전국 민간 아파트 청약에서 일반 공급 물량(1순위 기준)은 3910가구로 2011년 1·2월(3864가구) 이후 15년만에 가장 적었다. 지속적인 공사비 상승과 시장의 불확실성 때문에 건설업계가 무리한 분양보다 사업성을 검토하며 공급 시기를 조율했기 때문으로 풀이된다.하지만 극심한 공급 가뭄으로 신축 아파트에 대한 갈증이 높아지면서 관망하던 건설사들이 수도권은 물론 지방 주요 거점을 중심으로 분양 물량을 쏟아낸다. 이달 분양되는 일반 물량은 수도권 1만 1009가구, 지방 1만 2803가구다. 특히 지방 물량이 적지 않아, 수도권에만 쏠리는 시장 분위기를 전환하는 데 도움을 줄 것이라는 분석도 나온다.호반건설이 지난달 26일 문을 연 경북 경산의 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 견본주택이 대표적이다. 이곳은 3년여 만에 경산에 신규 공급되는 대단지다. 경산 첫 민간공원 특례사업인 상방공원과 함께 조성되는 총 2105가구(1·2단지) 가운데 이번에 공급되는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 8개 동, 전용면적 74~99㎡ 총 1004가구다. 견본주택을 찾은 방문객들은 경산 최대 문화예술공원으로 조성될 ‘경산의 센트럴파크’ 상방공원을 중심으로 인근 경산생활체육공원, 남매지, 경산자연마당 등 대규모 공원의 쾌적한 주거 환경에 특히 관심을 보인 것으로 전해졌다.이밖에 수도권에서는 서울 서초구 ‘아크로 드 서초’(56가구), 영등포구 ‘더샵 신길센트럴시티’(477가구) 등 정비사업과 경기 의정부시 ‘의정부역 센트럴 아이파크’(400가구), 광주시 ‘경기광주역 롯데캐슬 시그니처’(2326가구) 등 역세권 단지 등이 예정돼 있다.