HDC현대산업개발, 1948가구 ‘천안 아이파크 시티 5·6단지’ 선보여

HDC현대산업개발이 충남 천안 성성호수공원 일원에 선보이는 ‘천안 아이파크 시티 5·6단지’가 27일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나섰다.HDC현대산업개발에 따르면 ‘천안 아이파크 시티 5·6단지’는 천안시 서북구 성성동 60-9, 39-7번지 일원 부성5구역과 부성6구역 도시개발사업을 통해 들어선다. 지하 2층~지상 최고 35층, 16개 동 규모다.전용면적은 84~197㎡ 총 1948가구(5단지 882가구, 6단지 1066가구)로 조성되며, 이 중 1849가구를 일반 분양한다.일반분양 전용면적별 가구수는 5단지와 6단지를 포함해 전용면적 △84㎡A·B·C 1103가구 △102㎡A·B 554가구 △120㎡ 188가구 △197㎡ 4가구로 구성됐다.단지는 ‘천안 아이파크 브랜드 시티’의 3·4차 분양 단지다. 해당 브랜드 시티는 성성5구역(1126가구), 부대1구역(1222가구), 부성3·4·5·6구역(3662가구) 등 총 6000여 가구 규모로 조성된다.각 단지에는 HDC현대산업개발만의 프리미엄 조경, 테마형 커뮤니티, 스마트 시스템 등이 적용된다.HDC현대산업개발은 단지 전 가구가 남향 위주로 배치되며, 4베이 판상형 구조를 적용해 채광과 통풍이 우수하고 거실 3면 개방, 주방 풀창(일부 타입 제외) 등의 특화 설계로 호수 조망권을 극대화했다고 설명했다.단지에는 주민의 건강한 삶을 위한 피트니스센터와 G·X룸, 필라테스, 스크린골프 등으로 구성된 스포츠존이 계획돼 있으며, 독서실과 그룹 스터디 공간을 갖춘 스터디라운지도 조성될 예정이다.기존 2단지에는 없었던 스카이라운지도 선보인다.단지의 가장 큰 강점은 성성호수공원과 가까운 호세권 입지다. 단지 인근에 52만 8140㎡의 성성호수공원이 위치해 있다.호수공원 내에는 생태탐방로, 성성물빛누리교 등의 친환경 문화공간도 갖춰져 쾌적한 자연환경을 즐길 수 있다.단지와 연접한 하나로마트(성성점)를 비롯해 인근으로 이마트(천안서북점), 롯데마트(성성점), 코스트코(천안점), 신세계백화점(천안아산점) 등을 이용할 수 있다.바운스 슈퍼파크(체험형 키즈파크)도 가까우며 단국대학교 병원 이용도 편리하다.단지는 수도권 전철 1호선 부성역(가칭·계획)이 도보권에 위치한 역세권 입지로, 해당 역이 향후 개통되면 서울역, 용산, 수원, 평택 등 서울과 수도권 주요 지역으로의 접근성이 높아질 전망이다.교육환경도 눈길을 끈다. 단지는 초품아 입지로, 단지 바로 앞으로 유치원과 초등학교가 신설될 계획이다. 오성고를 도보로 통학할 수 있으며 두정중, 두정고 등의 학교도 가까이 자리한다.분양 관계자는 “‘천안 아이파크 시티 5·6단지’는 희소성 높은 호수공원변 입지에 ‘아이파크’ 브랜드 프리미엄까지 갖춘 단지로, 브랜드 시티 내에서도 호수와 가장 가깝고 역세권, 초품아를 모두 품은 핵심 입지에 들어서는 단지”라고 설명했다.청약 일정은 3월 3일 특별공급을 시작으로 4일 1순위, 5일 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 12일로 예정돼 있으며, 정당계약은 23일~27일까지 진행된다.‘천안 아이파크 시티 5·6단지’는 천안시, 충청남도, 대전광역시, 세종특별자치시에 거주하는 만 19세 이상이라면 세대주와 세대원 중복 청약이 가능하다.