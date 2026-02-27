공급 갈증 풀리는 경산… 분양 시장에도 훈풍 부나

‘상방공원 호반써밋’ 기대감에 활기

2026-02-27 B4면

호반건설이 짓는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’의 견본주택에 이목이 집중된 것은 최근 신규 분양이 끊겼던 경북 경산과 인근 지역 주민들의 오랜 기다림이 반영된 것으로 보인다.경산에서는 2023년 중산지구 자이, 중방 스타힐스 등 일부 단지의 조합원 취소분 이후 일반 분양이 멈춘 상태다. 브랜드 건설사의 대단지 공식 분양도 사실상 없었다. 이런 가운데 경산의 첫 민간특례 조성 공원사업과 함께 꾸려지는 경산 상방공원 호반써밋 1단지(1004가구) 분양은 한동안 침체됐던 대구·경산 지역의 부동산 시장에 적잖은 훈풍이 될 것이라는 관측이 나온다.최근 몇 년간 대구는 ‘미분양 무덤’이라고 불릴 만큼 분양시장이 극심한 침체였고, 경산으로 여파가 이어졌다. 하지만 지난해 말 국토교통부의 미분양 아파트 현황에 따르면 대구 지역 미분양 아파트가 5962가구로 집계되며 2022년 2월 이후 46개월 만에 5000가구대로 줄었다. 또 이런 분위기가 올해도 계속되면서 지역에서는 장기 침체 국면을 벗어날 수 있다는 기대가 커지고 있다. 경산 상방공원 호반써밋 1단지는 단지 내 카페테리아, 키즈카페, 작은 도서관, 다함께 돌봄센터, 실내체육관, 골프연습장 등 다양한 주민공동시설이 들어선다. 종로M스쿨과 협업해 주민 자녀들을 위한 합리적인 가격의 교육 서비스도 준비 중이다.성시진 호반건설 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 분양사무소장은 “대구·경산 부동산 시장의 흐름이 이제는 좋아질 것이란 기대가 모이는 상황에서 입지는 물론 다채로운 단지 커뮤니티 시설까지 완비한 신규 분양이라 관심이 뜨겁다”며 “평균 분양가 3.3㎡당 약 1510만원의 합리적인 가격에 무이자 조건이 수요자들에게 호응받을 것”이라고 말했다.