공급 갈증 풀리는 경산… 분양 시장에도 훈풍 부나

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

공급 갈증 풀리는 경산… 분양 시장에도 훈풍 부나

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-02-27 00:46
수정 2026-02-27 00:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

‘상방공원 호반써밋’ 기대감에 활기

호반건설이 짓는 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’의 견본주택에 이목이 집중된 것은 최근 신규 분양이 끊겼던 경북 경산과 인근 지역 주민들의 오랜 기다림이 반영된 것으로 보인다.

경산에서는 2023년 중산지구 자이, 중방 스타힐스 등 일부 단지의 조합원 취소분 이후 일반 분양이 멈춘 상태다. 브랜드 건설사의 대단지 공식 분양도 사실상 없었다. 이런 가운데 경산의 첫 민간특례 조성 공원사업과 함께 꾸려지는 경산 상방공원 호반써밋 1단지(1004가구) 분양은 한동안 침체됐던 대구·경산 지역의 부동산 시장에 적잖은 훈풍이 될 것이라는 관측이 나온다.

최근 몇 년간 대구는 ‘미분양 무덤’이라고 불릴 만큼 분양시장이 극심한 침체였고, 경산으로 여파가 이어졌다. 하지만 지난해 말 국토교통부의 미분양 아파트 현황에 따르면 대구 지역 미분양 아파트가 5962가구로 집계되며 2022년 2월 이후 46개월 만에 5000가구대로 줄었다. 또 이런 분위기가 올해도 계속되면서 지역에서는 장기 침체 국면을 벗어날 수 있다는 기대가 커지고 있다. 경산 상방공원 호반써밋 1단지는 단지 내 카페테리아, 키즈카페, 작은 도서관, 다함께 돌봄센터, 실내체육관, 골프연습장 등 다양한 주민공동시설이 들어선다. 종로M스쿨과 협업해 주민 자녀들을 위한 합리적인 가격의 교육 서비스도 준비 중이다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

성시진 호반건설 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’ 분양사무소장은 “대구·경산 부동산 시장의 흐름이 이제는 좋아질 것이란 기대가 모이는 상황에서 입지는 물론 다채로운 단지 커뮤니티 시설까지 완비한 신규 분양이라 관심이 뜨겁다”며 “평균 분양가 3.3㎡당 약 1510만원의 합리적인 가격에 무이자 조건이 수요자들에게 호응받을 것”이라고 말했다.

대구·경산 허백윤 기자
2026-02-27 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
경산 지역에서 일반 분양이 멈춘 상태가 된 시기는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로