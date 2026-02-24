경산에 3년 만의 신규 공급… 상방공원 품은 ‘호반써밋’

호반건설, 26일 견본주택 오픈

2026-02-24

경북 경산의 첫 민간공원 조성 특례사업으로 들어서는 상방근린공원에 호반써밋 단지가 이번 주 견본주택을 열고 본격적인 분양을 시작한다. 공원일체형 공동주택인 데다 경산 지역에 3년 만에 공급되는 신축 단지라 일찌감치 관심이 모인다.호반건설은 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’의 견본주택을 오는 26일부터 선보인다고 23일 밝혔다. 최대 약 64만㎡ 규모의 문화예술공원으로 조성되는 경산 상방공원 안에 호반써밋 2개 단지(총 2105가구)가 조성될 예정으로 이번에 분양하는 1단지는 지하 2층~지상 35층, 8개 동으로 전용면적 74·84·99㎡로 구성된다.전용면적별 가구수는 74㎡A 110가구, 84㎡A 428가구, 84㎡B 170가구, 99㎡A 150가구, 99㎡B 146가구다. 실수요자들의 선호도가 높은 중소형부터 여유 있는 공간을 갖춘 중대형까지 고루 갖췄다는 평가다.무엇보다 공원일체형으로 예술·역사·자연을 테마로 한 공원시설을 누릴 수 있는 것이 특징이다. 경산 상방공원이 완성되면 명소로 알려진 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원까지 4개 공원을 모두 즐길 수 있는 ‘공세권’ 입지다. 단지도 30% 이상을 조경으로 채운다.대학로를 비롯해 경안로, KTX 경산역 등 편리한 교통망과 홈플러스, NC경산중앙병원 등 주요 생활 인프라도 인접해 있다. 인근에 경산초·동부초를 비롯해 초·중·고교가 있고 경산시청 등 관공서와도 가깝다. 연면적 약 9000㎡ 규모의 문화예술회관 등 복합문화시설도 가까이 있다.단지는 남향 위주이며 넉넉한 동 간 거리로 채광과 통풍, 개방감을 극대화한다. 인기가 높은 4베이 위주로 가구를 설계했고 넓은 주방과 드레스룸, 팬트리 등 넉넉한 수납공간을 제공한다. 실내 코트와 트랙을 갖춘 실내체육관, 최신 기술을 접목한 스크린 수영장(스윔핏), 실내 골프연습장, 작은 도서관, 키즈카페, 다함께 돌봄센터, 주민카페 등 다양한 커뮤니티 시설도 들어선다.경산 상방공원 호반써밋 분양 관계자는 “경산의 ‘센트럴파크’가 될 경산 상방공원 안에 들어서는 입지 경쟁력이 높은 단지로, 앞으로 2단지까지 들어서면 새로운 랜드마크가 될 것”이라고 전했다. 경산 상방공원 호반써밋 1단지의 견본주택은 대구 수성구 사월동 367-3번지에 위치한다. 입주는 2029년 1월 예정이다.