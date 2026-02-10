온수역 도보권, 강남·여의도 30분 OK

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
허백윤 기자
입력 2026-02-10 00:01
수정 2026-02-10 00:01
쌍용건설
쌍용 더 플래티넘 온수역

쌍용 더 플래티넘 온수역 투시도. 쌍용건설 제공
쌍용 더 플래티넘 온수역 투시도.
쌍용건설 제공


쌍용건설은 이달 경기 부천시 괴안동 일원에 ‘쌍용 더 플래티넘 온수역’을 분양한다.

쌍용 더 플래티넘 온수역은 부천시 소사구 괴안3D구역(괴안동 201번지 일원) 재개발을 통해 지하 3층~지상 최고 35층, 총 759가구 규모로 조성된다. 이 가운데 전용면적 59·84㎡인 230가구가 일반분양으로 공급된다.

단지는 지하철 1·7호선 온수역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖춰 가산디지털단지, 여의도, 서울역, 강남 등 서울 주요 업무지구를 환승 없이 30분 안팎으로 이동할 수 있는 직주근접성을 자랑한다.

여기에 GTX-B 노선(예정)과 GTX-D 노선(계획), 서해선이 지나는 부천종합운동장역과 두 정거장 거리에 위치해 앞으로 광역 교통망은 더 넓어질 전망이다. 현재 추진 중인 수도권 서남부 광역철도(가칭)가 온수역에 개통되면 목동역과도 직결된다.

온수역 역세권 활성화 사업과 함께 약 6만 6700㎡ 규모의 럭비구장 특별계획구역 개발 등 주변 정비사업과의 시너지도 기대를 받는다.

단지 인근 동곡초를 도보로 통학이 가능하고, 역곡중·항동중·역곡고 등이 가깝다. 부천과학고 개교도 확정됐다.

업체 관계자는 “서울 생활권을 공유하면서도 비규제 지역의 장점을 동시에 누릴 수 있는 단지”라고 말했다. 견본주택은 서울 구로구 오류동 86-2번지에 이달 중 개관한다.
허백윤 기자
2026-02-10 B4면
