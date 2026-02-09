대치우성1차‧쌍용2차, 1324가구로 통합 재건축

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울 강남구 대치동의 대치우성1차와 쌍용2차 아파트의 통합재건축 조감도.
서울시 제공
서울시 제공
서울 강남구 대치우성1차·쌍용2차아파트가 최고 49층, 1324가구(임대 159가구 포함) 규모로 재건축된다.
서울시는 지난 6일 ‘제1차 도시계획위원회 수권분과위원회’에서 대치동 대치우성1차·쌍용2차아파트 재건축 정비계획 결정안을 이렇게 수정 가결했다고 8일 밝혔다. 이로써 두 아파트는 통합 재건축이 가능하게 됐다.
대치우성1차·쌍용2차는 각각 1984년, 1983년에 준공됐다. 애초 두 단지가 개별적으로 재건축을 추진하다가 통합재건축으로 전환했다. 두 단지는 양재천 수변 경관과 어우러지는 주거단지로 조성된다. 지역주민을 위한 개방시설과 보행환경도 확충된다. 영동대로 변에 공유오피스, 다함께돌봄센터 등 개방시설을 배치하고 보도형 전면 공지를 조성한다. 대치우성아파트 사거리 부근에 연면적 약 4000㎡ 규모의 공원도 만든다. 최종 건축계획은 정비사업 통합심의위원회 심의를 통해 확정된다.
김용호 서울시의원, ‘용산국제업무지구 1만 호 주택공급 주민의견 청취 대토론회’ 개최
서울특별시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 5일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 ‘용산국제업무지구 주택공급에 대한 주민 대토론회’를 개최했다. 이번 토론회는 용산국제업무지구 주택 공급 규모를 둘러싸고 논란이 이어지는 가운데, 서울시의 도시계획 방향과 개발 원칙을 주민들과 공유하고, 개발로 직접적인 영향을 받는 용산구 주민들의 목소리를 정책 논의에 반영하기 위해 마련됐다. 토론회에는 김 의원을 비롯해 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수, 송승현 도시와경제 대표, 조상현 변호사, 이복순 이촌동 주민대표 등 전문가와 용산 주민 약 80여 명이 참석했으며, 유튜브 생중계를 통해 시민 누구나 토론을 시청할 수 있도록 했다. 용산국제업무지구는 용산구 한강로3가 40-1 일대에 조성되는 대규모 복합개발단지로, 2025년 11월 27일 기공식이 개최됐다. 서울시는 당초 주택 6000호 공급을 계획했으나, 정부의 주택 확대 요청에 따라 8000호 공급안을 제시한 바 있다. 다만 이는 학교 문제를 비롯해 교통, 공원 등 생활 SOC 기반시설이 해결될 경우에 한해 가능하다는 전제를 달았다. 그러나 정부가 1·29 도심
서울시의회 바로가기
반포미도2차아파트(서초구 반포동 60-5번지)도 신속통합기획을 통해 용적률 299.97% 이하, 최고 46층, 4개 동 559가구(임대 87가구 포함) 규모의 주택단지로 변신한다. 1989년 완공된 이 아파트는 3개 동, 435가구 규모의 노후 단지다. 시는 고속터미널역 이용자를 위해 서초구에서 설치한 엘리베이터와 보행 데크를 연결하는 공공보행통로를 설치하도록 했다. 용산구 청화아파트도 ‘재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정·경관심의(안)’이 위원회를 통과하면서 최고 21층, 679가구 규모 주거단지로 재탄생한다.
2026-02-09 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대치우성1차·쌍용2차아파트 재건축 방식은?