대치우성1차‧쌍용2차, 1324가구로 통합 재건축

이미지 확대 서울 강남구 대치동의 대치우성1차와 쌍용2차 아파트의 통합재건축 조감도.

서울시 제공

2026-02-09 B3면

서울 강남구 대치우성1차·쌍용2차아파트가 최고 49층, 1324가구(임대 159가구 포함) 규모로 재건축된다.서울시는 지난 6일 ‘제1차 도시계획위원회 수권분과위원회’에서 대치동 대치우성1차·쌍용2차아파트 재건축 정비계획 결정안을 이렇게 수정 가결했다고 8일 밝혔다. 이로써 두 아파트는 통합 재건축이 가능하게 됐다.대치우성1차·쌍용2차는 각각 1984년, 1983년에 준공됐다. 애초 두 단지가 개별적으로 재건축을 추진하다가 통합재건축으로 전환했다. 두 단지는 양재천 수변 경관과 어우러지는 주거단지로 조성된다. 지역주민을 위한 개방시설과 보행환경도 확충된다. 영동대로 변에 공유오피스, 다함께돌봄센터 등 개방시설을 배치하고 보도형 전면 공지를 조성한다. 대치우성아파트 사거리 부근에 연면적 약 4000㎡ 규모의 공원도 만든다. 최종 건축계획은 정비사업 통합심의위원회 심의를 통해 확정된다.반포미도2차아파트(서초구 반포동 60-5번지)도 신속통합기획을 통해 용적률 299.97% 이하, 최고 46층, 4개 동 559가구(임대 87가구 포함) 규모의 주택단지로 변신한다. 1989년 완공된 이 아파트는 3개 동, 435가구 규모의 노후 단지다. 시는 고속터미널역 이용자를 위해 서초구에서 설치한 엘리베이터와 보행 데크를 연결하는 공공보행통로를 설치하도록 했다. 용산구 청화아파트도 ‘재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정·경관심의(안)’이 위원회를 통과하면서 최고 21층, 679가구 규모 주거단지로 재탄생한다.