서울시, DMC 랜드마크 용지 매각 재추진…사업성 개선

서울시가 마포구 상암동 ‘DMC(디지털미디어시티) 랜드마크 용지’ 개발을 다시 추진한다.
서울시는 개발 여건을 실효성 있게 재정비해 DMC 랜드마크 용지의 지구단위계획 변경안을 마련해 5일부터 14일간 열람 공고한다고 밝혔다.
DMC 랜드마크 용지는 서울시가 100층 이상의 랜드마크 건물을 세운다는 계획 아래 2004년부터 20여년간 6차례나 매각을 추진했으나 낮은 사업성으로 인해 성사되지 않은 곳이다.
이번 지구단위계획 변경안은 기존의 경직된 계획에서 벗어나 민간의 창의적인 사업 모델이 투영될 수 있도록 규제 유연화에 방점을 뒀다. 인공지능(AI)·데이터 기반의 미래산업과 미디어·엔터테인먼트가 결합한 DMC 대표 공간으로 조성하기 위해 민간 제안의 자율성을 극대화했다.
지정용도 비율을 기존 50% 이상에서 40% 이상으로 하향 조정하고, 의무 사항이었던 국제컨벤션과 용도별 최소비율 기준을 삭제했다. 지정 용도는 사업자가 시장 상황에 맞춰 창의적으로 제안할 수 있도록 자율성을 확대했다. 또 사업 실행력을 높이고 ‘직주근접’을 실현하고자 주거비율 제한 기준(30% 이하)을 삭제했다.
김용학 시 미래공간기획관은 “DMC가 일과 삶, 즐길 거리가 공존하는 ‘직·주·락(職住樂) 매력 도시’의 핵심 거점으로 재도약하도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울시청사 전경. 서울시 제공
서울시는 개발 여건을 실효성 있게 재정비해 DMC 랜드마크 용지의 지구단위계획 변경안을 마련해 5일부터 14일간 열람 공고한다고 밝혔다.
DMC 랜드마크 용지는 서울시가 100층 이상의 랜드마크 건물을 세운다는 계획 아래 2004년부터 20여년간 6차례나 매각을 추진했으나 낮은 사업성으로 인해 성사되지 않은 곳이다.
이번 지구단위계획 변경안은 기존의 경직된 계획에서 벗어나 민간의 창의적인 사업 모델이 투영될 수 있도록 규제 유연화에 방점을 뒀다. 인공지능(AI)·데이터 기반의 미래산업과 미디어·엔터테인먼트가 결합한 DMC 대표 공간으로 조성하기 위해 민간 제안의 자율성을 극대화했다.
지정용도 비율을 기존 50% 이상에서 40% 이상으로 하향 조정하고, 의무 사항이었던 국제컨벤션과 용도별 최소비율 기준을 삭제했다. 지정 용도는 사업자가 시장 상황에 맞춰 창의적으로 제안할 수 있도록 자율성을 확대했다. 또 사업 실행력을 높이고 ‘직주근접’을 실현하고자 주거비율 제한 기준(30% 이하)을 삭제했다.
김용호 서울시의원, ‘용산 미군기지 오염 확산 방지 정책 토론회’ 성공리 끝마쳐
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 4일 서울시의회 별관 제2대회의실에서 ‘용산 미군기지 오염 확산 방지, 시민 건강 및 안전 보호를 위한 정책 토론회’를 개최했다. 이날 토론회에서는 용산 미군기지 일대 토양·지하수 오염 문제에 대한 전문가 의견과 관련 제도적 쟁점이 논의됐다. 이날 토론회에는 권영세·나경원 국회의원, 최호정 서울시의회 의장, 이성배 서울시의회 국민의힘 대표의원, 성흠제 서울시의회 더불어민주당 대표의원, 강동길 도시안전건설위원회 위원장 등이 영상 또는 서면 축사를 전하며, 용산 미군기지 오염 문제가 정파를 넘어 시민 건강과 안전 보호 차원에서 다뤄져야 할 사안이라는 데 뜻을 모았고, 용산구민 등 약 80여명이 참석했다. 김 의원은 개회사에서 “용산 미군기지는 국가 안보의 핵심적인 역할을 수행해 온 공간이었지만, 장기간에 걸친 기름 유출 등으로 토양과 지하수 오염 문제가 심각하게 제기돼 왔다”고 밝혔다. 이어 “앞으로는 보다 과학적이고 정밀한 조사 방법 도입, 오염 차단벽 구축, 다양한 토양 정화 공법 적용, 위해도 저감 조치와 예산 수립 등 구체적인 대응 방안 마련이 필요한 상
서울시의회 바로가기
김용학 시 미래공간기획관은 “DMC가 일과 삶, 즐길 거리가 공존하는 ‘직·주·락(職住樂) 매력 도시’의 핵심 거점으로 재도약하도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울시 DMC 랜드마크 용지 매각이 6차례 실패한 이유는?