‘1·29 대책 현장으로’ 김윤덕 장관, 서울의료원 부지 점검

이미지 확대 김윤덕 국토교통부 장관이 4일 서울 강남구 한 빌딩에서 1.29대책 관련 주택 사업지인 서울의료원 남측 부지를 둘러보고 기자들의 질문에 답변하고 있다. 2026.2.4 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 김윤덕 국토교통부 장관이 4일 서울 강남구 한 빌딩에서 1.29대책 관련 주택 사업지인 서울의료원 남측 부지를 둘러보고 기자들의 질문에 답변하고 있다. 2026.2.4 홍윤기 기자

김윤덕 국토교통부 장관이 4일 서울 강남구 한 빌딩에서 ‘1·29 주택공급 대책’ 사업지인 서울의료원 남측 부지를 바라보고 있다.한국토지주택공사(LH)가 소유한 이 부지는 주택과 비즈니스 시설이 결합된 복합 개발 방식으로 조성된다. 총 518가구 규모로, 미혼 청년과 신혼부부 등 주거 취약계층을 중심으로 공급될 예정이다.