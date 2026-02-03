‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 분양

2026 밀라노 올림픽
‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 분양

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-02-03 00:42
수정 2026-02-03 00:42
SM그룹 삼환기업 197가구

SM그룹의 건설부문 계열사인 삼환기업이 울산 동구 방어동에 조성하는 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 조감도. SM그룹 제공
SM그룹의 건설부문 계열사인 삼환기업이 울산 동구 방어동에 조성하는 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’ 조감도.
SM그룹 제공


SM그룹의 건설부문 계열사 삼환기업은 울산 동구에 조성하는 ‘울산 경남아너스빌 시그니처’를 2일부터 분양한다고 밝혔다.

삼환기업이 시행, 시공을 맡은 울산 경남아너스빌 시그니처는 동구 방어동 928-15번지 일원에 지하 3층~지상 39층, 2개동 총 197가구 규모로 들어서는 주거형 오피스텔이다. 전 가구는 전용면적 84㎡로 구성됐다. 단일 면적이지만 다양한 타입을 조성해 선택의 폭을 넓혔다. 최고 39층 높이로 조성되고 일부 타입에서는 스카이뷰와 파노라마 오션뷰를 누릴 수 있다.

산업단지 배후지로 ‘직주근접’이 가능한 입지을 갖추고 있으며 오는 4월쯤 예상되는 준공 직후부터 바로 입주가 가능하다.

HD현대중공업, 현대자동차, SK에너지 등 울산 지역을 대표하는 주요 기업들로 출퇴근을 하기 쉽고, 문재사거리와 문현로, 꽃바위로, 울산대교 등 광역도로망을 통해 시내로 이동하기 수월하다. 특히 ‘선 시공 후 분양’ 방식으로 공급이 이뤄져 준공될 때쯤 고객이 직접 내외부와 규모감 등을 둘러보고 의사결정을 할 수 있다. 오는 4월 준공을 목표로 현재 상당 부분 공정이 진행되고 있다. SM그룹 건설부문 관계자는 “최근 울산 부동산 시장의 회복 흐름 속에 출퇴근이 쉬운 지역을 중심으로 매수심리도 살아나면서 문의가 꾸준히 이어지고 있다”고 전했다.

허백윤 기자
2026-02-03 B3면
