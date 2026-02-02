‘부동산 경기 회복세’ 울산…SM그룹 삼환기업, 경남아너스빌 시그니처 분양

동구 방어동 일원에 총 197가구 규모 조성

전용 84㎡ 단일면적 구성…일부 오션뷰도 가능

삼환기업이 울산 동구 방어동에 조성하는 '울산 경남아너스빌 시그니처' 조감도.

삼환기업이 시행, 시공을 맡은 울산 경남아너스빌 시그니처는 동구 방어동 928-15번지 일원에 지하 3층~지상 39층, 2개동 총 197가구 규모로 들어서는 주거형 오피스텔로, 전 가구가 전용면적 84㎡로 구성됐다. 단일 면적이지만 다양한 타입을 조성해 선택의 폭을 넓혔다. 최고 39층 높이로 조성되고 일부 타입에서는 스카이뷰와 파노라마 오션뷰를 누릴 수 있다.이 단지는 산업단지 배후지로 ‘직주근접’이 가능한 입지와 오는 4월쯤 예상되는 준공 직후부터 바로 입주가 가능하다는 점이 주요 특징으로 꼽힌다.HD현대중공업, 현대자동차, SK에너지 등 울산 지역을 대표하는 주요 기업들로 출퇴근하기 쉽고, 문재사거리와 문현로, 꽃바위로, 울산대교 등 광역도로망을 통해 시내로의 이동도 수월하다. 특히 ‘선 시공 후 분양’ 방식으로 공급이 이뤄져 이뤄져 준공될 때쯤 고객이 직접 내외부와 규모감 등을 둘러보고 의사결정을 할 수 있다. 오는 4월 준공을 목표로 현재 상당 부분 공정이 진행되고 있다.SM그룹 건설부문 관계자는 “최근 울산 부동산 시장의 회복 흐름 속에 출퇴근이 쉬운 지역을 중심으로 매수심리도 조금씩 살아나고 있다”며 “울산 경남아너스빌 시그니처는 주요 산업단지와 인접한 여건에 4월부터 바로 입주할 수 있다는 장점 등으로 문의가 꾸준히 이어지고 있는 상황”이라고 전했다.울산 지역은 자동차, 조선 등 핵심 업종들이 살아나며 부동산 시장도 점차 회복세를 보여왔다.국토교통부 통계에 따르면 지난해 11월 기준 울산의 미분양 주택은 2309가구로 전월보다 367가구 줄었다. 감소율은 13.7%로 전국에서 가장 높은 수준이다. 특히 악성으로 분류되는 준공 후 미분양 주택도 한 달 사이 약 5% 줄었다.지난해 울산 아파트 거래량도 1만 6420건으로 지난 2024년(1만 3588건)과 비교해 20% 이상 증가하기도 했다. 이런 분위기 속에 주거형 오피스텔에 대한 시장의 관심도 커질 것이라고 삼환기업 측은 기대하고 있다.