2월 전국 1만 4222가구 분양…설 명절 낀 비수기에도 증가

직방 “일반분양 6091가구로 전년보다 71% 늘어”
수도권 9227세대·지방 4995세대 분양 계획
이재명 대통령의 부동산 정상화 발언에 관심이 집중되고 있다. 사진은 서울 남산에서 바라본 서울시내의 모습. 2026. 2.1 도준석 전문기자
설 명절이 포함된 비수기에도 이달 분양 물량이 증가해 지난해 같은 기간 수준을 회복한 것으로 나타났다.
2일 직방에 따르면 이달 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 1만 4222가구로 지난해 2월(5350가구) 대비 약 2.6배로 집계됐다. 일반분양 물량은 6091가구로, 지난해 2월(3572가구)에 비해 약 71% 늘었다.
분양 물량은 수도권(9227가구) 물량이 지방(4995가구)의 1.8배 수준으로 집계됐다.
지역별로 경기(5204가구), 서울(4023가구), 경북(1777가구), 전남(1365가구), 부산(1035가구), 경남(519가구), 대구(299가구) 순으로 나타났다.
서울에서는 영등포구 신길동 더샵신길센트럴시티(2054가구), 서초구 서초동 아크로드서초(1161가구)와 잠원동 오티에르반포(251가구), 강서구 방화동 래미안엘라비네(557가구)가 이달 분양을 앞두고 있다.
경기에서는 구리시 수택동 구리역하이니티리버파크(3022가구), 남양주시 오남읍 오남역서희스타힐스여의재3단지(1056가구), 양주시 삼숭동 더플래티넘센트럴포레(600가구), 고양시 일산동구 풍동 풍동2지구A3-1·2블록(526가구)이 분양될 예정이다.
전남 여수시 신기동 e편한세상여수글렌츠(1365가구), 경북 경산시 상방동 상방공원호반써밋1단지(1004가구), 부산 금정구 장전동 금정산하늘채루미엘(669가구), 경남 창원시 성산구 중앙동 창원자이더스카이(519가구), 대구 달서구 감삼동 해링턴플레이스트라이빗(299가구) 등도 분양을 앞두고 있다.
이번 집계에는 총가구 수를 기준으로 30가구 미만 아파트 단지와 임대 아파트, 사전청약 물량은 포함되지 않았다.
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)은 지난 1월 31일 열린 ‘노원기차마을 이탈리아관’ 개관식에서 노원구로부터 감사패를 수상했다. ‘노원기차마을 이탈리아관’은 2022년 문을 연 ‘스위스관’의 후속 전시관으로, 로마·베네치아·피렌체·나폴리 등 이탈리아 대표 도시와 주요 관광명소를 정밀한 미니어처 디오라마로 재현한 체험형 전시공간이다. 실물의 1/87 비율로 구현된 디오라마에는 성 베드로 대성당, 산 마르코 광장, 돌로미티산맥, 베수비오 화산 등 50여 개의 상징적 명소가 담겼으며, 총 160m의 레일 위를 미니어처 기차가 달리는 살아있는 전시로 구성돼 있다. 인물의 동작과 표정, 건축물의 질감까지 섬세하게 구현해 어린이뿐 아니라 어른 관람객도 몰입할 수 있도록 연출됐다는 평가다. 이탈리아관은 서울의 마지막 간이역인 ‘화랑대 폐역’을 활용한 화랑대 철도공원 내에 조성됐다. 전시관, 기차카페, 노면전차 등 철도 기반 콘텐츠들이 유기적으로 연결되며, 단순한 전시를 넘어 지역형 문화관광 플랫폼으로 자리매김하고 있다. 봉 의원은 서울시의회 전반기 환경수자원위원장으로서 화랑대 철도공원 일대의 도시녹화사업, 문화 인프라 확충 등을 위한 예산 확보에 지속적으
임대를 포함한 부동산R114 집계에서는 이달 전국 19개 단지에서 총 1만 8808가구가, 리얼투데이 집계로는 전국 22개 단지에서 2만 2968가구 분양될 예정이다.
