2월 전국 1만 4222가구 분양…설 명절 낀 비수기에도 증가

직방 “일반분양 6091가구로 전년보다 71% 늘어”

수도권 9227세대·지방 4995세대 분양 계획

이재명 대통령의 부동산 정상화 발언에 관심이 집중되고 있다. 사진은 서울 남산에서 바라본 서울시내의 모습. 2026. 2.1

설 명절이 포함된 비수기에도 이달 분양 물량이 증가해 지난해 같은 기간 수준을 회복한 것으로 나타났다.2일 직방에 따르면 이달 전국 아파트 분양 예정 물량은 총 1만 4222가구로 지난해 2월(5350가구) 대비 약 2.6배로 집계됐다. 일반분양 물량은 6091가구로, 지난해 2월(3572가구)에 비해 약 71% 늘었다.분양 물량은 수도권(9227가구) 물량이 지방(4995가구)의 1.8배 수준으로 집계됐다.지역별로 경기(5204가구), 서울(4023가구), 경북(1777가구), 전남(1365가구), 부산(1035가구), 경남(519가구), 대구(299가구) 순으로 나타났다.서울에서는 영등포구 신길동 더샵신길센트럴시티(2054가구), 서초구 서초동 아크로드서초(1161가구)와 잠원동 오티에르반포(251가구), 강서구 방화동 래미안엘라비네(557가구)가 이달 분양을 앞두고 있다.경기에서는 구리시 수택동 구리역하이니티리버파크(3022가구), 남양주시 오남읍 오남역서희스타힐스여의재3단지(1056가구), 양주시 삼숭동 더플래티넘센트럴포레(600가구), 고양시 일산동구 풍동 풍동2지구A3-1·2블록(526가구)이 분양될 예정이다.전남 여수시 신기동 e편한세상여수글렌츠(1365가구), 경북 경산시 상방동 상방공원호반써밋1단지(1004가구), 부산 금정구 장전동 금정산하늘채루미엘(669가구), 경남 창원시 성산구 중앙동 창원자이더스카이(519가구), 대구 달서구 감삼동 해링턴플레이스트라이빗(299가구) 등도 분양을 앞두고 있다.이번 집계에는 총가구 수를 기준으로 30가구 미만 아파트 단지와 임대 아파트, 사전청약 물량은 포함되지 않았다.임대를 포함한 부동산R114 집계에서는 이달 전국 19개 단지에서 총 1만 8808가구가, 리얼투데이 집계로는 전국 22개 단지에서 2만 2968가구 분양될 예정이다.