호반건설, 고잔연립6구역 재건축… 올해 첫 수주

이미지 확대 호반건설이 경기 안산 고잔연립6구역 재건축 사업을 수주했다고 1일 밝혔다. 사진은 호반건설이 해당 지역에 선보일 단지의 투시도.

호반그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 호반건설이 경기 안산 고잔연립6구역 재건축 사업을 수주했다고 1일 밝혔다. 사진은 호반건설이 해당 지역에 선보일 단지의 투시도.

호반그룹 제공

2026-02-02 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설이 올해 첫 도시정비사업 수주에 성공하며 수도권 정비사업에서 영토를 더욱 넓히게 됐다.호반건설은 지난달 31일 경기 안산 고잔연립6구역 재건축사업을 수주했다고 1일 밝혔다. 이번 사업은 경기 안산시 단원구 고잔동 612번지 일원에 지하 3층~지상 28층, 6개 동에 아파트 587가구와 부대 복리시설을 조성하는 프로젝트로 총 공사비는 약 1965억원이다.고잔연립6구역 재건축 단지는 안산에서 처음으로 호반건설의 프리미엄 주거 브랜드인 ‘호반써밋’이 적용된다. 외벽을 유리로 감싸는 커튼월룩과 조명·햇빛에 따라 건축물이 반짝이는 샤이닝월을 적용한 측벽 등 고급스러운 외곽 디자인을 선보여, 안산을 비롯해 수도권 지역 정비사업에서 입지를 보다 강화한다는 전략이다.특히 해당 단지는 교통 접근성이 좋다. 지하철 4호선과 수인분당선이 지나는 고잔역과 중앙역이 반경 1.5㎞ 안에 있고, 인근 신안산선(성포역), GT X-C(상록수역), 인천발 KTX(중앙역) 등 대형 교통 인프라도 구축될 예정이다.인근에 고잔초, 단원중, 단원고 등이 있어 도보 통학이 가능하고 공공기관과 병원·백화점 등 편의시설도 가까워 편리한 생활 여건도 갖췄다. 또 근처에 안산중앙공원이 있다. 호반건설 관계자는 “이번 수주는 올해 도시정비사업의 의미 있는 출발점”이라며 “프리미엄 브랜드와 차별화된 설계, 조경을 통해 안산을 대표하는 랜드마크 단지를 조성하겠다”고 말했다.한편, 호반건설은 지난해 서울 중구 한국프레스센터에 서울사업소를 열고, 서울과 수도권 주요 도시에서 정비사업을 잇달아 수주하고 있다.