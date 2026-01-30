‘별마당 감성’ 대우 vs ‘명품 설계도’ 롯데… 성수4지구 재개발 ‘하이엔드 맞대결’

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

다음달 9일 입찰을 마감하는 서울 성동구 성수전략정비구역 4지구 재개발 시공권을 두고 대우건설과 롯데건설이 맞붙을 것으로 보인다.성수4지구는 지하 6층~지상 65층, 1439가구 규모의 아파트와 부대·복리시설을 짓는 프로젝트로 총 공사비는 1조 3628억원에 달한다. 한강 변 알짜 재건축 입지에 고급스럽고 차별화한 랜드마크를 새로 조성하는 데 승부수를 둘 계획이다.●대우건설, 공간 브랜딩 글로우서울 협업대우건설은 말레이시아의 초고층 빌딩 메르데카 118을 비롯해 상하이 타워, 싱가포르 마리나베이 샌즈 등 세계적인 랜드마크 건축물의 구조 설계와 엔지니어링을 수행해 온 아룹과 협업한다. 또 싱가포르 가든스 바이 더 베이, 런던 퀸 엘리자베스 올림픽파크 등을 선보인 조경·공간 설계 전문회사 그랜드 어소시에이츠와 생태 기반 디자인과 지속 가능한 경관 조성을 추진하기로 했다. 이외 ‘MZ세대 핫플’인 성수동의 특징을 드러내려 공간 브랜딩 기업 글로우서울과의 협업으로 인테리어 완성도를 높인다. 글로우서울은 수원 별마당 도서관(왼쪽) 등 주요 상권에서 상업·문화 공간 프로젝트를 수행했다.●롯데건설, 르엘 등 고급단지 조성 경험롯데건설은 구체적인 협업 계획은 철저히 베일에 감추는 전략으로 맞서고 있다. 초고층으로 계획된 성수4지구에 롯데월드타워를 세운 기술력과 노하우를 적용하고, 하이엔드 브랜드 ‘르엘’을 내세워 가치 제고에 나설 계획이다.르엘은 지난 22일 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 하이엔드 아파트 부문에서 2년 연속 수상했다. 청담 르엘, 잠실 르엘(오른쪽) 등 핵심 입지에 고급 단지를 조성한 경험과 브랜드 경쟁력을 성수4지구에서 완성하겠다는 방침이다. 롯데건설은 지난 17일 12개 동, 999가구를 조성하는 총사업비 4840억원 규모의 서울 송파구 가락극동아파트 재건축사업을 수주하며 주요 입지 입찰에 대한 자신감도 더했다.성수4지구 시공사는 올해 상반기에 결정된다. 지난달 열린 성수4지구 현장 설명회에는 DL이앤씨, SK에코플랜트, HDC현대산업개발 등도 참석했다.