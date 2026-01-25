충남 표준지 공시지가 ‘최고·최저’ 차이 약 3만배

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

충남 표준지 공시지가 ‘최고·최저’ 차이 약 3만배

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-01-25 13:48
수정 2026-01-25 13:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

1㎡당 천안 신부동 1133만원·논산 신기리 378원

이미지 확대
충남도청사. 서울신문 DB
충남도청사. 서울신문 DB


충남의 공시지가 최고·최저 차이가 약 3만배에 달하는 것으로 나타났다.

25일 충남도에 따르면 국토교통부가 결정·공시한 올해 1월 1일 기준 충남 표준지 공시지가(4만 9917필지)는 평균 1.51% 상승해 전국 평균(3.36%)보다 낮았다. 충남은 지난해 1.44%, 올해 1.51%로 상승했는데 천안·아산 지역을 중심으로 각종 개발사업이 증가한 영향으로 분석됐다.

공시지가가 가장 높은 토지는 천안시 동남구 신부동 454-5번지로 1㎡당 1133만원이었다. 가장 낮은 곳은 논산시 양촌읍 신기리 산31번지 378원으로, 격차가 2만 9974배나 됐다.

시군별로는 아산시가 2.55%로 상승률이 가장 높았고 천안시 서북구(2.37%), 천안시 동남구(1.25%) 순이며 홍성군(0.22%)이 가장 낮았다.

표준지 공시지가는 토지에 대한 적정가격으로 4월 30일 결정·공시될 개별 공시지가 산정의 기준이고 토지 감정평가, 지가 정보 제공 등에 활용된다. 공시지가는 부동산공시가격알리미에서 열람하거나 시군 토지관리 부서에서 확인할 수 있다. 이의 신청은 다음 달 23일까지 온라인, 팩스·우편(서면)과 해당 시군구 토지관리부서를 방문해 제출할 수 있다.
홍성 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
올해 충남 표준지 공시지가의 평균 상승률은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로