하이엔드 아파트 선호도 5년 연속 1위

방금 들어온 뉴스

하이엔드 아파트 선호도 5년 연속 1위

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-01-13 00:50
수정 2026-01-13 01:00
DL이앤씨
아크로

아크로 서울포레스트 전경. DL이앤씨 제공
아크로 서울포레스트 전경.
DL이앤씨 제공


DL이앤씨의 ‘아크로(ACRO)’가 하이엔드 아파트 소비자 선호도 조사에서 5년 연속 1위를 차지했다.

부동산 플랫폼 다방이 최근 발표한 전국 10대~50대 남녀 1만 7100명을 대상으로 실시한 ‘2025년 하이엔드 아파트 브랜드 선호도 조사’에서 전체 응답자의 42.3%가 아크로를 가장 선호한다고 밝혔다. 2위 브랜드(24.6%)와 2배 가까운 격차로, 특히 주택의 주력 구매층인 30·40대와 미래 소비층인 20대에서 모두 40% 넘는 선호도를 보였다.

DL이앤씨는 ‘아크로 리버파크’, ‘아크로 서울포레스트’, ‘아크로 삼성’ 등 한강변의 상징적인 하이엔드 단지들을 선보였다. 지난해 2월 입주를 시작한 아크로 삼성은 일반 단지보다 높은 천정고(2.5m), 한강 조망 스카이라운지, 호텔식 드롭오프존 등으로 차별화했다. 서울 서초구 반포동의 아크로 리버파크는 입주 10년 차를 맞은 현재도 강남권 최고가 아파트 중 하나로 꼽힌다. 2024년 12월 청약을 마감한 서초구 방배동 ‘아크로 리츠카운티’의 1순위 청약에는 84㎡D타입을 기준으로 826대 1의 경쟁률을 기록하며 강남권 아크로에 대한 기대를 보여줬다. DL이앤씨는 지난해 5월 한남5구역의 재개발 사업 수주도 따냈다.

DL이앤씨 관계자는 “앞으로도 아크로만의 변치 않는 가치와 완성도﻿로 입주민들의 자산가치를 극대화하고 하이엔드 주거 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

허백윤 기자
2026-01-13 21면
