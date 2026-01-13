차 3대 동시에 ‘천장형 충전 시스템’ 도입

방금 들어온 뉴스

차 3대 동시에 '천장형 충전 시스템' 도입

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-01-13 00:49
수정 2026-01-13 00:59
한화 건설부문
EV 에어스테이션

한화 건설부문이 올해부터 한화포레나 단지에 적용하는 차세대 천장형 전기차 충전 시스템 'EV 에어스테이션'. 한화 건설부문 제공
한화 건설부문이 올해부터 한화포레나 단지에 적용하는 차세대 천장형 전기차 충전 시스템 ‘EV 에어스테이션’.
한화 건설부문 제공


한화 건설부문은 화재 감지 기능을 추가한 차세대 천장형 전기차 충전 시스템인 ‘EV 에어스테이션’을 한화포레나 단지에 본격적으로 도입한다고 12일 밝혔다.

EV 에어스테이션은 국내 최초로 천장에서 커넥터가 내려오는 전기차 충전시스템으로, 지능형 전력 분배 기술을 적용해 하나의 충전기로 차량 3대를 동시에 충전할 수 있다. 공간 효율성과 이용 편의성을 높인 것이다.

기존 전기차 충전시설의 화재 위험과 충전기 부족 문제를 동시에 개선할 수 있어 지난해 미래혁신기술박람회 ‘최고혁신상’을 받으며 우수성을 인정받았다.

특히 화재를 감지할 수 있는 센서와 카메라는 물론 배터리·충전기 정보 교환이 가능한 PLC(Power Line Communication) 기능을 탑재해 이상 징후를 조기에 감지하고 화재를 선제적으로 막을 수 있다.

한화 건설부문은 ‘전기차 화재 제로(ZERO)’를 목표로 올해 한화포레나 입주 단지에 EV 에어스테이션을 우선 공급한 뒤 상용화할 계획이다. 이미 과천 S11BL 행복주택과 대구연호 A2BL 아파트 단지에 EV 에어스테이션을 시범 도입하기로 한국토지주택공사(LH)와 지난해 12월 업무협약(MOU)을 맺었다.



김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 “전기차 이용자들에게 안전하고 편리한 충전 인프라를 제공할 수 있도록 EV 에어스테이션에 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.
허백윤 기자
2026-01-13 21면
위로