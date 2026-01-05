충남 ‘산단 개발 물량’ 최대 확보…여의도 면적 83%

2035년까지 연평균 241만 5000㎡ 공급
민선8기 투자 유치 실현 기반 마련
충남도가 민선 8기 43조 원 투자 유치 성과를 구체적으로 실현할 수 있는 기반을 마련했다.
도는 전국 국토교통부 제5차 산업입지 수급 계획(2026∼2035년)에 충남의 연평균 산업시설용지 수요 면적이 241만 5000㎡로 확정됐다고 5일 밝혔다.
국토부 산업입지정책심의위원회 심의를 통해 최종 고시된 전국 연평균 산단 수요 면적은 5%다. 충남은 국토부가 제시한 최대치인 20% 증가율로 17개 시도 중 최대 면적 증가분을 배정받았다.
여의도 면적(290만㎡)의 약 83%인 제5차 산업시설용지 수요 면적은 제4차 수급계획(2016∼2025년) 201만 3000㎡ 대비 40만 2000㎡가 증가했다.
도는 급속한 산업 개발 수요 대응에 이어 천안·홍성 국가산단과 경제자유구역청 지원 산업 용지 공급 등이 용이해질 것으로 기대한다.
산업 용지 추가 확보에 따라 10년간 제조업 평균 1800명 고용과 10년간 9조 8000억 원 수준의 생산 유발 등의 경제적 파급 효과도 전망된다.
안호 도 산업경제실장은 “기업이 산업 기반 부족으로 어려움을 겪지 않도록 최선을 다해 신규 산단과 첨단 산업을 유치해 양질의 청년 일자리를 창출하고 고부가가치 산업을 육성할 것”이라고 말했다.


