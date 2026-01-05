8억짜리 아파트 13억에… 규제가 부른 경매 열풍

작년 서울 아파트 낙찰가율 97.3%

10·15 대책 여파로 4년 만에 ‘최고’

2026-01-05

지난해 서울 아파트의 경매 낙찰가율이 2021년 이후 최고를 기록했다. 서울 전역이 토지거래허가구역으로 묶이고 전세를 낀 갭투자가 어려워지자 투자 수요가 경매로 몰린 탓으로 보인다.4일 지지옥션에 따르면 지난해 서울 아파트의 감정가 대비 낙찰가율은 평균 97.3%로 2021년(112.9%) 이후 4년 만에 가장 높았다. 서울 아파트 경매 낙찰가율은 2023년에 평균 82.5%까지 떨어졌지만 2024년 92%로 오른 뒤 연이어 상승했다. 시중에 유동성이 넘치면서 정부의 강력한 대출 규제에도 집값 상승세가 이어지자 경매 시장도 함께 달아오른 것이다.특히 10·15 대책 이후 갭투자가 가능하고 실거주 의무가 없는 경매 투자에 관한 관심이 높아지면서 낙찰가율도 오름세다. 지난해 8월 96.2%, 9월 99.5%였던 낙찰가율은 10월 102.3%, 11월 101.4%, 12월 102.9%로 석 달 연속 100%를 넘겼다. 특히 12월 낙찰가율은 2022년 6월(110%) 이후 3년여 만에 가장 높았다.경매 시장에서도 강남권과 ‘한강벨트’ 아파트로의 쏠림 현상이 뚜렷했다. 지난해 서울 25개 구 가운데 낙찰가율이 100 %를 넘은 곳은 9개로 성동구(110.5%), 강남구(104.8%), 광진구·송파구(각 102.9 %), 영등포구(101.9%), 동작구(101.6%) 등이었다.지난해 11월 경매에 나온 서울 성동구 금호동3가 두산아파트 전용면적 60㎡는 40명이 입찰에 참여해 감정가(8억 3500만원)의 160.2%인 13억 3750만원에 낙찰됐다. 지난달 1일 입찰한 성동구 성수동2가 청구강변아파트 전용 60㎡도 감정가(18억 2900만원)보다 150.6% 높은 27억 5500만원에 낙찰됐다.