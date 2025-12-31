“집은 투자 아닌 거주 목적” 부영 임대 아파트 평균 거주기간 6.72년

전국 임차 가구 평균 거주기간 3.6년보다 길어

“합리적 가격 책정·주거 안정성 인정받은 것”

이미지 확대 부영그룹 사옥(왼쪽 사진)과 이중근 회장. 부영그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 부영그룹 사옥(왼쪽 사진)과 이중근 회장. 부영그룹 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부영그룹 임대아파트 입주민의 평균 거주기간이 6.72년으로 전국 전월세 가구 평균의 두 배에 달하는 것으로 나타났다.부영그룹은 현재 공급 중인 임대아파트 7만 5000여가구를 대상으로 입주민 거주 기간을 전수 조사한 결과 평균 6.72년으로 집계됐다고 31일 밝혔다. 이는 국토교통부가 발표한 2024년 주거실태조사에서의 임차 가구 평균 거주기간인 3.6년(전국 기준)을 크게 웃도는 수치다.이번 조사에서 20년 이상 거주한 가구가 4000여가구가 넘는 등 특히 장기 거주 비중이 많은 것으로 파악됐는데, 부영그룹 측은 가격 경쟁력과 주거 안정성이 중요한 요인이 됐다고 평가했다.부영그룹은 주변 시세 대비 합리적인 가격 책정과 부동산 시장이 과열됐던 2018년에는 전국 51개 단지의 임대료를 3~4년간 동결하기도 했다. 공급 중인 민간 임대 아파트에 대해 직접 유지보수와 임대차 계약을 관리해 ‘전세 사기’와 같은 보증금 미반환 우려도 없다고 그룹은 강조했다.부영그룹 관계자는 “‘집은 투기 수단이 아닌 거주 목적이어야 한다’는 이중근 회장의 지론에 따라 안정적인 임대주택 공급에 힘쓰고 있다”며 “전국적으로 전세 사기 등으로 주거 불안이 커진 시기에 민간 임대 사업자로서 서민 주거 안정의 든든한 버팀목 역할을 다할 것”이라고 강조했다.부영그룹이 창립 이래 공급한 약 30만호 가운데 23만호가 민간 임대 아파트다.