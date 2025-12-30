부산 ‘수영하수처리장 현대화 사업’ 우선 협상자에 한화 건설부문 선정

총 사업비 5848억원…시설 지하화·문화공간 조성

이미지 확대 부산 수영공공하수처리시설 현대화 민간투자사업 조감도. 한화 건설부문 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 수영공공하수처리시설 현대화 민간투자사업 조감도. 한화 건설부문 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화 건설부문은 총 사업비 5848억원 규모의 ‘수영하수처리장 현대화 사업’의 우선 협상자로 선정됐다고 30일 밝혔다.이 사업은 부산 동래구에 위치한 기존 공공하수처리시설의 유입농도 증가와 노후화로 성능 저하가 발생하면서 이를 현대화하는 것으로, 기존 시설을 지하화하고 지상에 생활체육시설, 문화공간 등을 조성한다.한화 건설부문은 이 사업을 통해 하루 28만t 처리 용량의 하수처리시설과 하루 38만t 규모의 하수찌꺼기 처리시설을 함께 건설한다. 공사는 착공일부터 96개월간 진행될 예정이다.공사가 완료되면 기존 하수처리시설의 노후화로 인한 환경 문제를 비롯해 도시 미관 저해, 악취 발생, 처리 용량 부족 등을 해소할 수 있을 것으로 기대된다고 한화 건설부문 측은 설명했다.사업 방식은 손익공유형 민간투자사업(BTO-a) 방식으로, 한화 건설부문이 시공을 맡고 운영은 한화의 자회사인 에코이앤오가 향후 30년간 맡는다.한화 건설부문은 MBR 공법이 적용된 하수처리장 가운데 국내 최대 규모인 대전하수처리장 현대화 사업과 국내 최초 무중단 시공공법을 적용한 천안 하수 현대화 사업, 국내 최단 기간 민간투자사업으로 추진된 평택통복 공공하수 현대화 사업을 수행하고 있다.이와 함께 하수처리 분야뿐 아니라 폐기물 에너지화 등 환경 인프라 전반으로도 사업 영역을 넓히고 있다. 현재 공사가 진행 중인 목포 자원회수시설을 비롯해 남양주 자원회수시설 민간투자사업 실시협약 체결, 포천 자원회수시설 우선협상대상자 지정 등 최근 5년간 다수의 자원회수시설 민간투자사업을 추진해 왔다.김우석 한화 건설부문 대표이사는 “환경기술의 고도화를 바탕으로 노후 환경기초시설 현대화 민간투자사업의 다양한 사업 모델을 확대하고 국가의 지속가능한 발전에 기여하겠다”고 강조했다.